Патриарх Кирилл опасается «кровавых конфликтов» после смены названия Украинской православной церкви
Он считает, что за переименованием последуют репрессии, начнутся силовые акции с целью отнять храмы.
Сам закон о переименовании предстоятель РПЦ назвал «безумным» и призванным разрушить Церковь на Украине, — сообщает РИА Новости.
На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко подписал закон, направленный на переименование Украинской православной церкви Московского патриархата в рамках предоставления автокефалии украинской Церкви.
Комментарии30
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
edyunia 26 декабря 2018 | 12:36
Государство имеет полное право давать адресное название и номер строения или организации, пока оно предложило московским попам придумать его самим, с внесением в название термина "Русская". Между собой в частном порядке они могут называться хоть "Трижды Украинская Совсем Не Русская ...", но в юридических документах должна значится как указывает закон государства в котором эта организация находится. А по происшествии указанного времени, если эти попы будут противится, их шаражку назовут как будет угодно только государству Украина.
danko1 26 декабря 2018 | 12:44
edyunia: Переживает Гундяев за свою недвижимость и доход и агрессия именно от этого гэбэшника исходить может.
У него для для этого и специальная банда есть, Сорок сороков называется, где качки, любящие подраться собраны, которые уже показали себя в борьбе против народа, пытаясь отстоять строительство в парках новоделов в Москве.
post_v 26 декабря 2018 | 12:58
danko1:
==========
"Все богатства на Земле принадлежат Богу" - сказал 1 мая 2016 года гражданин Гундяев.
Являются ли слова В.Гундяева сказанными в отношении только так называемой "канонической территории РПЦ", или относятся ко всей планете?
tvitov66 26 декабря 2018 | 12:59
Угроза физической расправой — статья статья 119 УК РФ
В статье УК № 119, которая называется «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы» сформулирована ответственность за осуществление словесных угроз.
Наказывается такое преступление, как угрозы, вполне реальными сроками: до 2 лет лишения свободы. Если имелись отягчающие обстоятельства преступления, срок отбывания наказания увеличивается до 5 лет.
papadima 26 декабря 2018 | 12:44
Я не понимаю - к чему сопротивление такое у УПЦ? Они как огня бояться, своей привязки в названии к Русской православной церкви... Если им так это не нравится - пусть вступают в ряды автокефальной... А так - каждый должен знать куда ходит молиться...
pit_heap 26 декабря 2018 | 12:54
papadima: а прежнее название УПЦ Московского Патриархата недостаточно обозначало принадлежность к Москве? Или Московский Патриархат есть еще в какой-то другой церкви?
e_mae 26 декабря 2018 | 13:00
Патриарх Сатаны, чтобы не происходило ВСЕГДА всё сводит к кровопролитию. Проливать кровь это основное занятие Путина и Гундяева слуг сатанинских.
testmeter 26 декабря 2018 | 13:01
pit_heap: Твои гундяевцы таперича стыдливо отбрасывают приставку МП, которой раньше так гордились. Заявляют, что они - УПЦ, а никаких других украинсских православных церквей нет и быть не может. Вон она какая штука, товарищ...
zztop1960 26 декабря 2018 | 13:10
pit_heap: Только за прошлые выходные к ПЦУ присоединились пять приходов.
В Винницкой области перейти под юрисдикцию Православной церкви Украины согласились более 20 приходов УПЦ МП. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Винницкой епархии Православной церкви Украины протодиакон Владислав Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
oneoretwo 26 декабря 2018 | 12:44
edyunia: А по происшествии указанного времени, если эти попы будут противится...
-----------------------------------------------
...все уже давно придумано и опробовано г-ном хрущевым: обложить попов нормальными налогами и весь мусор с церкви сдует в одночасье...
oneoretwo 26 декабря 2018 | 12:41
...гундяиф, не надо тут наводить тень на плетень...
...кровь всегда только там, куда вы с плешивым залезете со своей "помощью"....
ivar1964 26 декабря 2018 | 12:41
//Он считает, что за переименованием последуют репрессии, начнутся силовые акции с целью отнять храмы.//
У кого отнять? У РПЦ? Так храмы и не принадлежат РПЦ. Они принадлежат государству.
marchuk 26 декабря 2018 | 12:42
Что разрушит, где разрушит? Что за бред? Сама свинья мешок рвет и сама визжит. Кириллушка, узбагойся уже. Нешмогла - так сиди уже тихо.
ansata 26 декабря 2018 | 12:42
"начнутся силовые акции с целью отнять храмы."
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Так вот что тебя, Михалыч, истинно интересует)))
mamiluk 26 декабря 2018 | 12:43
Гундяев однозначно намекает,что обиду свою выплеснет на украинцев...откровенно говоря недвусмысленно угрожает...Молодец Порошенко-правильно ввёл военное положение и ограничения въезда по возрасту...разве,что гэбэшников будут гриммировать под стариков...а лилипутов-сотрудников-под детей...(эх, зря подсказал)
Бдительность...только тотальная бдительность спасёт Украину от провокаторов и диверсантов из мордора.
nokola 26 декабря 2018 | 12:44
Это заявление пугает - значит, будут мутить кровавые конфликты по примеру Донбасса.
vasya_von_smetankin 26 декабря 2018 | 12:44
Кирилл так "опасается кровавых конфликтов", шо аж руки чешутся.
vladimir1967 26 декабря 2018 | 12:45
Если кремль эти конфликты не организует ,то их и не будет на Украине.
testmeter 26 декабря 2018 | 12:47
Кирилл опасается «кровавых конфликтов» ///
Если "братские" россияне не устроят кровавых конфликтов (а они на это мастера), то их и не будет. Сказано ясно и понятно. Прихожане сами будут выбирать к какой церкви им относиться - хоть к украинской, хоть к армянской, хоть к зимбабвийской (если таковая пожелает присутствовать в Украине) . Просто они должны ясно понимать, что УПЦ МП - это российская церковь
yuryman 26 декабря 2018 | 12:50
Гундяев за "трудами праведными" подзабыл, что без попущенья божьего ничего не произойдет.
cimirse37 26 декабря 2018 | 12:52
Если гр-н Гундяев не будет провоцировать украинских верующих, никакого кровопролития не будет.
timber_head 26 декабря 2018 | 12:53
Отнять у кого? Даже если РПЦ просто получает доход из-за рубежа она у нас кто? Правильно, "иностранный агент".
inna2101 26 декабря 2018 | 12:54
Что значит отнять? Храм - место для молитвы. Если весь приход и священник решат, что уходят в автокефальную Церковь, то ничего не изменится. Те же люди, те же священники, то же самое здание, та же литургия. Его же не отнимают под клуб или кинотеатр.
А вот вопрос собственности... Тут надо смотреть, и в России не все храмы- собственность нашей Церкви, особенно древние. Новые, понятно, скорее всего, уже юридически - церковная собственность.
post_v 26 декабря 2018 | 13:02
inna2101:
==========
да РПЦ в России забирает себе кирхи и костелы (в Калининградской области), Атаманский дворец в Старочеркасске и т.д. и т.п.
при таком размахе РПЦ может себе и крейсер "Аврора" потребовать - там же есть корабельная часовня
sborisych 26 декабря 2018 | 12:56
Не сЦсыте (сЦсы), Гундяев- кажется скоро вас (тебя) уйдут на покой, и тебя всё это перестанет заботить.. Да и навряд ли вас (тебя) лично раскулачат...
holic 26 декабря 2018 | 13:01
Томос покажи, антихрист московский....
pepetz 26 декабря 2018 | 13:02
Поджигатель какой-то этот Кирилл.
desdichado 26 декабря 2018 | 13:11
Патриарх Кирилл опасается «кровавых конфликтов»
------------------------------------------------------------------------------------
Ваше Святейшество, конфликты вполне можно избежать, если будете следовать христианской заповеди: «Если ударили по одной щеке – подставь другую»
katvit 26 декабря 2018 | 13:12
Подстрекатель.
pulalala 26 декабря 2018 | 13:12
Если отмороженные кириловцы сами не развяжут кровавую бойню, что уже случалось,
то в Украине кирилу опасаться нечего.
Там он НИКОМУ не нужен.
Аминь!