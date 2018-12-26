Патриарх Кирилл опасается «кровавых конфликтов» после смены названия Украинской православной церкви

Он считает, что за переименованием последуют репрессии, начнутся силовые акции с целью отнять храмы.

Сам закон о переименовании предстоятель РПЦ назвал «безумным» и призванным разрушить Церковь на Украине, — сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко подписал закон, направленный на переименование Украинской православной церкви Московского патриархата в рамках предоставления автокефалии украинской Церкви.