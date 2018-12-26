Путин и Лукашенко должны до Нового года для разрешения спорных вопросов российско-белорусских отношений
Владимир Путин и Александр Лукашенко должны еще раз встретиться до Нового года для разрешения спорных вопросов российско-белорусских отношений. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Там отметили, что дата новой встречи пока не определена.
Предыдущая встреча российского и белорусского лидеров прошла в Москве накануне.
Дата новой встречи президентов России и Белоруссии пока не определена, но пройдет она до нового года, в связи с появлением в наступившем году «новыми экономическими нюансами», сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».
«Обмен мнениями и работа на высшем уровне президентов будет продолжена. Такое есть понимание у двух глав государств. Пока точной даты нет», — сказал он.
Отвечая на вопрос корреспондента, почему важно провести встречу именно до нового года, Д.Песков отметил, появляются «некоторые новые нюансы экономические после нового года».
«И поэтому белорусская сторона считает, что необходимо компенсация в связи с налоговым маневром. Российская сторона не во всем согласна. Поэтому разногласия сохраняются. И разговор будет продолжаться. Это обычная неизбежная проблема, такое бывает», — сказал пресс-секретарь.
По словам Д.Пескова, президенты двух стран решили создать рабочую группу для урегулирования насущных вопросов двусторонней повестки дня.
Комментарии8
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luger_max_otto 26 декабря 2018 | 12:38
Вот интересно, с кем до этой встречи встретится Лукашенко. Путину- то встречаться не с кем, Ганди и тот давно помер.
general_123 26 декабря 2018 | 12:43
Российско-Белорусские отношения заключены в трёх словах: цена на газ.
Остальное не существует.
olegleon 26 декабря 2018 | 12:49
general_123: в двух "дай денег"
cimirse37 26 декабря 2018 | 12:55
general_123: нефть
pusto1 26 декабря 2018 | 13:06
Они должны уже оба на покой, прогулы им уже ставят давно.
satttana_perrrrkele 26 декабря 2018 | 12:42
Обожаю заголовки "новостников" ЭМ!
****Путин и Лукашенко должны до Нового года для разрешения спорных вопросов ****
Должны и всё тут!
mr_easy 26 декабря 2018 | 12:43
satttana_perrrrkele: Они до НГ отдать должны кому-то, не уточняется только - сколько и в какой валюте. ))
olegleon 26 декабря 2018 | 12:46
«новыми экономическими нюансами»
это Песков так про нефть по 50 сказал?