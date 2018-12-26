Путин и Лукашенко должны до Нового года для разрешения спорных вопросов российско-белорусских отношений

Владимир Путин и Александр Лукашенко должны еще раз встретиться до Нового года для разрешения спорных вопросов российско-белорусских отношений. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Там отметили, что дата новой встречи пока не определена.

Предыдущая встреча российского и белорусского лидеров прошла в Москве накануне.

Дата новой встречи президентов России и Белоруссии пока не определена, но пройдет она до нового года, в связи с появлением в наступившем году «новыми экономическими нюансами», сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

«Обмен мнениями и работа на высшем уровне президентов будет продолжена. Такое есть понимание у двух глав государств. Пока точной даты нет», — сказал он.

Отвечая на вопрос корреспондента, почему важно провести встречу именно до нового года, Д.Песков отметил, появляются «некоторые новые нюансы экономические после нового года».

«И поэтому белорусская сторона считает, что необходимо компенсация в связи с налоговым маневром. Российская сторона не во всем согласна. Поэтому разногласия сохраняются. И разговор будет продолжаться. Это обычная неизбежная проблема, такое бывает», — сказал пресс-секретарь.

По словам Д.Пескова, президенты двух стран решили создать рабочую группу для урегулирования насущных вопросов двусторонней повестки дня.