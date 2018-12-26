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12:31, 26 декабря 2018

В Кремле пока нет никакой позиции по вопросу о внесении изменений в Конституцию

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать, насколько положения конституции эффективны и не утратили свою сущность.

Комментарии

22

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sergey1971 26 декабря 2018 | 12:36

До 2024г. еще далеко. Поэтому в Кремле еще не решили насчет изменений в конституцию.

danko1 26 декабря 2018 | 12:40

sergey1971: А какое вообще имеет право правящая банда вносить изменения в Конституцию?
Желают узаконить для себя беззаконие и воровство?

tvitov66 26 декабря 2018 | 12:47

danko1: зачем ее изменять, если ее и так нарушают по всем основным статьям?

cattt 26 декабря 2018 | 12:50

tvitov66: danko1: По просьбе трудящихся чего только не сделаешь, можно даже пукина короновать.

tvitov66 26 декабря 2018 | 12:55

cattt: /можно даже пукина короновать

Я ЗА - если посмертно

luger_max_otto 26 декабря 2018 | 12:52

Ну о Конституции представляния у этой шоблы- на уровне безвестного унтера из декабристов, оравшего "За Константина и его жену Конституцию!"

danko1 26 декабря 2018 | 12:54

tvitov66: Чтобы репрессии проводить на "законных" основаниях и узаконить вечное правление Путина и его наследников.
Официально запретить любую критику власти.
У нас каждый президент и Генсек, правящие больше 5 лет, свою Конституцию, под себя, создают.
И как это США умудряются столетия при разных президентах, но одной и той же Конституции, существовать?

sergey1971 26 декабря 2018 | 12:57

tvitov66: изменять надо если Путин захочет остаться у власти после 2024г. Вариант с местоблюстителем в виде Медведева может уже не рассматриваться.

chapter_2 26 декабря 2018 | 12:50

danko1: Самодержавию стало невыносимо тесно в конституционных одеждах !993 г., но пока ему выгодней поиграть в "несознанку"

sergey1971 26 декабря 2018 | 12:55

danko1: они же не сами будут менять. Они внесут предложения, госдума, совет федерации и представительные органы субъектов федерации это естественно примут. Так уже было с увеличением сроков полномочий президента и госдумы. Так что здесь ничего нового.

menjadostali 26 декабря 2018 | 13:05

sergey1971: по пенсионному вопросу тоже не было никакого решения и даже позиция была - против...

sergey1971 26 декабря 2018 | 13:11

menjadostali: придет время они все решат. Просто пока время еще не наступило.

cromwel 26 декабря 2018 | 12:42

удивительная застенчивость Кремля. Будто ветер не от них дует.Я не я и лошадь не моя и мы ничего про это не знаем. А потом будет известная позиция ну типа если народ так хочет то мы идем навстречу и царь правит пожизненно.

timber_head 26 декабря 2018 | 12:43

"В Кремле пока нет никакой позиции по вопросу о внесении изменений в Конституцию"

Раньше говорилось что никаких изменений КОнституции не будет никогда и не под каким видом и даже при этом Конституцию курочили, ну а уж если "пока нет никакой позиции" - тут уж 100% понятно какая позиция и что будет дальше.

ansata 26 декабря 2018 | 12:48

Ну прям зарделась девка, стоит румяная, ножкой ковыряет и оборки на юбочке теребит. Ну прям не знает что и делать...

vla7815 26 декабря 2018 | 12:50

Хватить врать. Хватить. Официальной брехне оснований верить давно уже ни каких нет. Официальную брехню надо понимать не между строк и между слов, а наоборот. Так будет гораздо правильнее.

vitalit 26 декабря 2018 | 12:51

а какая еще позиция по изменению конституции может быть у гаранта конституции?

ed10075 26 декабря 2018 | 12:52

Реакция Кремля: Конституция? Конституция... А это про что?

oldcitizen 26 декабря 2018 | 12:55

Удивляюсь выдержке Кремля. Долго нечего не меняли, хотя и не исполняли. Потом, заставили Медведева увеличить президентский срок в 1,5 раза, как будто, Путин не причём. Потом при поддержке "юриста" Барщевского придумали "подряд" и провели рокировочку. Получили конституционное большинство, но больше ничего не меняли. А зачем, тогда, выборы фальсифицировали? Во, выдержка! Только сейчас проснулись. Испугал их Навальный со своим "умным голосованием". Боятся потерять конституционное большинство. Теперь, надо успеть! "Сегодня рано, а послезавтра поздно". Стратеги, блин!

unprejudiced 26 декабря 2018 | 12:55

Точно отменять надо ограничение на 2 срок подряд для президента, может вовсе убрать статью 31 конституции поскольку либерда неверное её понимает и думает что по ней им законы не писаны

lager23 26 декабря 2018 | 12:59

«Строить дурака» приобретённое на 18-им летнем президентском посту новое качество Окурка.

pionerka Зинаида Сацкая 26 декабря 2018 | 12:59

Дерзну предположить, что "в кремлях" остальных стран мира есть позиция по поводу незыблемости их конституций.

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