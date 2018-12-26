Нижегородский областной суд приговорил украинского адвоката к 8 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже
Нижегородский областной суд приговорил украинского адвоката к 8 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже и попытке контрабанды. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
По версии следствия, Игорь Кияшко купил детали двигателей истребителя МИГ-29 для отправки на Украину и собирал секретную документацию по установке зенитного ракетного комплекса С-400 по заданию Службы безопасности Украины.
Защита Игоря Кияшко решила, что не будет обжаловать приговор чтобы избежать ужесточения наказания.
Комментарии6
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cromwel 26 декабря 2018 | 12:38
более чем странная позиция защиты. Видно у обвинения есть серьезные доказательства и здесь не обошлось без реального шпионажа.
olegleon 26 декабря 2018 | 12:43
cromwel: просто тяжело доказать, что запчасти для самолёта "менты подбросили"
noxepy_88 26 декабря 2018 | 12:39
А чего не написали, что он приехал в Россию купить лекарство для больного ребеночка? Файл с новой методичкой завис, не открывается?
poluputing 26 декабря 2018 | 12:49
noxepy_88: Открылся файл, он взорвать памятник Ленину в Замухосранске хотел, покусился на святое. Нацлидер, вместо оплатить лечение, больного ребятёнка на вертолёте покатал, а адвокат хотел всего навсего дитям по балалайке, а супружнице скульптуру местных умельцев.
archibald_dandy_esquire 26 декабря 2018 | 13:00
poluputing:
а Бутину за шпионаж в постелях всего-навсего выкинут из США в феврале - правда, она не пыталась украсть детали газонокосилки, потому что всё равно в РФ такой аппарат скопировать не смогут
satttana_perrrrkele 26 декабря 2018 | 12:39
Юные авиамоделисты города Урюпинск собрали действующую модель самолёта МИГ-29.
Модель собрана в натуральную величину