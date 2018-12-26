Нижегородский областной суд приговорил украинского адвоката к 8 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже и попытке контрабанды. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По версии следствия, Игорь Кияшко купил детали двигателей истребителя МИГ-29 для отправки на Украину и собирал секретную документацию по установке зенитного ракетного комплекса С-400 по заданию Службы безопасности Украины.

Защита Игоря Кияшко решила, что не будет обжаловать приговор чтобы избежать ужесточения наказания.