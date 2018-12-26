Песков: Работа на высшем уровне президентов России и Белоруссии будет продолжена
Работа на высшем уровне президентов России и Белоруссии будет продолжена, но точной даты пока нет, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Белорусской стороной ставится ряд вопросов, достаточно предметных. Есть вопросы, которые затрагиваются и российской стороной. Обмен мнениями и работа на высшем уровне президентов будет продолжена. Такое есть понимание у двух глав государств», — сказал Д.Песков.
По его словам, президенты двух стран решили создать рабочую группу для урегулирования насущных вопросов двусторонней повестки дня.
«С нашей стороны ее возглавит М.Орешкин (министр экономического развития). И поскольку вопросы действительно на повестке дня, дело в том, что честные союзнические отношения они подразумевают наличие большого количества оперативных вопросов и неизбежно возникают проблемные ситуации. Поэтому чтобы не допустить каких-то клубков противоречий, именно для этого условились два президента провести еще одну встречу. Пока точной даты нет», — отметил пресс-секретарь.
Комментарии3
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alena01 26 декабря 2018 | 12:29
Ни как Лука Белоруссию продавать Вове не хочет...
Цену набивает...
danko1 26 декабря 2018 | 12:35
alena01: Называть работой на высшем уровне гопника-узурпатора, развалившего и разграбившего всё, сделавшего всех друзей врагами, абсурд.
Но коррупционера, вора и экстремиста Пескова на этом посту и держат, хорошо оплачивая, за то, что нагло врет.
plidurok Андрей Филимонов 26 декабря 2018 | 12:36
И вор, и жулик, и палач свою деятельность называют работой.