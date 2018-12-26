В Минздраве планируют полностью запретить продажу табака после 2050 года
Об этом говорится в новой концепции по противодействию потреблению табака.
Через 30 лет уровень потребления табака планируется снизить до 5 процентов, а после этого поэтапно вывести из легального оборота. Это основная цель антитабачной концепции, с которой удалось ознакомиться ТАСС. Минздрав уже осуществляет конкретные меры, которые позволят сократить потребление табака. Среди них – пропаганда отказа от курения, предотвращение появления новых видов табачной продукции и распространения электронных сигарет. Ежегодно число курящих планируется снижать на полпроцента. В концепции утверждается, что экономические преимущества от снижения потребления табака, заболеваемости и смертности намного превосходят налоговые поступления от его продажи. Ежегодно от болезней связанных, с курением, погибает до полумиллиона человек. По данным ООН, для всего мира количество смертей составляет около семи миллионов.
По данным Минздрава, число курящих в стране в последние годы существенно снизилось. 10 лет назад курили почти 40 процентов россиян, а в 2016-м – уже меньше трети.
Комментарии6
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dwoq 26 декабря 2018 | 12:17
Дебилы, б... Это Путину тогда будет уже98 лет, Пескову 91. И они скажут, что табак они запретят только к 2198 году, потому что пока граждане не созрели.
cimirse37 26 декабря 2018 | 12:20
Можно планировать, когда знаешь, что не доживёшь
dhtlbyf 26 декабря 2018 | 12:22
Гарантирую. Минздрава России к тому году уже не будет.
alo0000 26 декабря 2018 | 12:37
39-й год будет как живем при коммунизме. 18 лет как у каждого отдельная квартира. « При Александре миротворце сидел, при Николае кровавом сидел, а как я сидел при нэпе!» КЛОУНЫ.
evkryl 26 декабря 2018 | 12:38
В то время как весь мир разрешает даже марихуану, Россия запрещает даже табак.
kail34 26 декабря 2018 | 12:52
Во блин! Они уже,живя сегодня,планируют что они запретят в 2050 году! Главное "не разрешат" а "запретят" .Ну почему у нас страна такая,прямо в заднице свирбит и если сегодня ничего в голову не приходит,что бы запретить,так вот,блин,вам потомки !!!Что бы и вам хреново было!!!