В Минздраве планируют полностью запретить продажу табака после 2050 года

Об этом говорится в новой концепции по противодействию потреблению табака.

Через 30 лет уровень потребления табака планируется снизить до 5 процентов, а после этого поэтапно вывести из легального оборота. Это основная цель антитабачной концепции, с которой удалось ознакомиться ТАСС. Минздрав уже осуществляет конкретные меры, которые позволят сократить потребление табака. Среди них – пропаганда отказа от курения, предотвращение появления новых видов табачной продукции и распространения электронных сигарет. Ежегодно число курящих планируется снижать на полпроцента. В концепции утверждается, что экономические преимущества от снижения потребления табака, заболеваемости и смертности намного превосходят налоговые поступления от его продажи. Ежегодно от болезней связанных, с курением, погибает до полумиллиона человек. По данным ООН, для всего мира количество смертей составляет около семи миллионов.

По данным Минздрава, число курящих в стране в последние годы существенно снизилось. 10 лет назад курили почти 40 процентов россиян, а в 2016-м – уже меньше трети.