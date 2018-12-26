Два человека пострадали в результате аварии на КПП в аэропорту Домодедово

ДТП произошло после нападения на водителя и похищения 10 миллионов рублей.

«Фольксваген» каршеринговой компании влетел в здание КПП через мгновение после того, как внутрь зашел охранник. Это видно на записи с камер видеонаблюдения, опубликованной в интернете. В результате сотрудник ЧОП и водитель получили травмы. Почему шофер направил руль в сторону от дороги – пока неясно. На другой записи видно, что перед тем как начать движение, автомобиль стоял на обочине и тронулся лишь после того, как неизвестные достали из его салона сумку.

Как рассказали в столичной полиции, на «фольксваген» было совершено нападение. Перед ДТП злоумышленники на «форде» обогнали машину и вынудили ее остановиться, бросив в стекло тяжелый предмет. После того, как каршеринговое авто встало, преступники выхватили из салона деньги – по данным «Интерфакса» – около 10 миллионов рублей, и скрылись. Сообщается, что средства могли и не принадлежать водителю. За рулем арендованной машины мог находится мужчина, занимавшийся обналичиванием денег.

Сообщается, что инцидент не повлиял на работу аэропорта. Сейчас задержания и изменения рейсов в Домодедово связывают с непростыми погодными условиями.