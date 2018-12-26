Главного редактора сайта «Блог-Сочи» Александра Валова приговорили к 6 годам колонии

Об этом сообщает сайт «Медиазона». Валова обвинили в вымогательстве денег у депутата Госдумы. Журналисту также назначили штраф на 700 тысяч рублей.

Александра Валова обвинили в вымогательстве 300 тысяч рублей у депутата от ЛДПР Юрия Напсо в начале этого года. Журналист якобы обещал за эту сумму удалить статьи о бассейне депутата на городском пляже. Сам Валов отрицал вину и называл преследование политически мотивированным.

«Медиазона» отмечает, что перед прениями судья Николай Трухан удалил из процесса двух защитников. Это произошло после того, как они заявили несколько ходатайств, а затем и отвод судье.