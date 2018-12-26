Главного редактора сайта «Блог-Сочи» Александра Валова приговорили к 6 годам колонии
Об этом сообщает сайт «Медиазона». Валова обвинили в вымогательстве денег у депутата Госдумы. Журналисту также назначили штраф на 700 тысяч рублей.
Александра Валова обвинили в вымогательстве 300 тысяч рублей у депутата от ЛДПР Юрия Напсо в начале этого года. Журналист якобы обещал за эту сумму удалить статьи о бассейне депутата на городском пляже. Сам Валов отрицал вину и называл преследование политически мотивированным.
«Медиазона» отмечает, что перед прениями судья Николай Трухан удалил из процесса двух защитников. Это произошло после того, как они заявили несколько ходатайств, а затем и отвод судье.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sem911 26 декабря 2018 | 12:05
упс как внебдобно получилось... такой был демократический, а оказалось уголовник.
luger_max_otto 26 декабря 2018 | 12:05
Очень сомнительное дело, а уж приговор... Вымогательство у члена ЛДПР- то есть у подчиненного известного педофила?
archibald_dandy_esquire 26 декабря 2018 | 12:14
luger_max_otto:
@ судья Николай Трухан удалил из процесса двух защитников. Это произошло после того, как они заявили несколько ходатайств, а затем и отвод судье. @
лишний раз подтверждается, что "мойсуд" не суд, а "правилово"
protoukrop 26 декабря 2018 | 12:55
archibald_dandy_esquire: Верно, один тот факт что из суда удалили двух адвокатов обвиняемого, уже косвенно свидетельствует о том, что и дело и судебное разбирательство сфабрикованы.
olegleon 26 декабря 2018 | 12:08
так он требовал деньги или нет?
poluputing 26 декабря 2018 | 12:21
olegleon: конечно, как и Навальный у любителя часов и псов, как и Ливиненко у нацлидера и Кашин у Турчака. А сейчас ещё и Гудков мусорную мафию шантажировать начал.
olegleon 26 декабря 2018 | 12:39
poluputing: вот у Навального хватает ума не связываться с деньгами тех, кого он разоблачает
luger_max_otto 26 декабря 2018 | 12:30
olegleon: А ты докажи, путёныш. С тобой надо на твоем языке разговаривать.
olegleon 26 декабря 2018 | 12:41
luger_max_otto: дурилка, я ничего не должен доказывать. доказывает прокурор и адвокат. и, если судить по приговору, то прокурор доказал.
а если учесть, что Эхо не написало "хотя никаких доказательств вымогательства не было", то таки точно доказал
sokol40 26 декабря 2018 | 12:14
В Расеях Обвинить в вымогательстве можно кого угодно, хоть чёрта лысого, хоть министра Улюкаева.
На чём основано обвинение в вымогательстве?
Показал 2 пальца?
Это всё подстава власти или партнёров.
Подсудным является получение взятки, денежки меченые в столе.
И где они в этом случае?
Политическое дело...
horseraddish 26 декабря 2018 | 12:15
Остается надеяться только на ЕСПЧ. Ну и запомнить имя судьи когда то они поменяются местами с Валовым
dr_nemos 26 декабря 2018 | 12:17
уж скорее лдпр-овцев можно подозревать в вымогательстве. Да из-за 300 тонн никто и мараться бы не стал.
ekorkotian 26 декабря 2018 | 12:35
Говорит судья Напсе:
Покупайте Туапсе.
sborisych 26 декабря 2018 | 12:50
перед прениями судья Николай Трухан удалил из процесса двух защитников. Это произошло после того, как они заявили несколько ходатайств, а затем и отвод судье.
==
А фуле, "да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире! "(с)...
konogen 26 декабря 2018 | 12:52
Кто-нибудь сможет назвать "это" судом?