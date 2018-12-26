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12:01, 26 декабря 2018

Главного редактора сайта «Блог-Сочи» Александра Валова приговорили к 6 годам колонии

Об этом сообщает сайт «Медиазона». Валова обвинили в вымогательстве денег у депутата Госдумы. Журналисту также назначили штраф на 700 тысяч рублей.

Александра Валова обвинили в вымогательстве 300 тысяч рублей у депутата от ЛДПР Юрия Напсо в начале этого года. Журналист якобы обещал за эту сумму удалить статьи о бассейне депутата на городском пляже. Сам Валов отрицал вину и называл преследование политически мотивированным.

«Медиазона» отмечает, что перед прениями судья Николай Трухан удалил из процесса двух защитников. Это произошло после того, как они заявили несколько ходатайств, а затем и отвод судье.

Комментарии

15

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sem911 26 декабря 2018 | 12:05

упс как внебдобно получилось... такой был демократический, а оказалось уголовник.

luger_max_otto 26 декабря 2018 | 12:05

Очень сомнительное дело, а уж приговор... Вымогательство у члена ЛДПР- то есть у подчиненного известного педофила?

archibald_dandy_esquire 26 декабря 2018 | 12:14

luger_max_otto:
@ судья Николай Трухан удалил из процесса двух защитников. Это произошло после того, как они заявили несколько ходатайств, а затем и отвод судье. @

лишний раз подтверждается, что "мойсуд" не суд, а "правилово"

protoukrop 26 декабря 2018 | 12:55

archibald_dandy_esquire: Верно, один тот факт что из суда удалили двух адвокатов обвиняемого, уже косвенно свидетельствует о том, что и дело и судебное разбирательство сфабрикованы.

olegleon 26 декабря 2018 | 12:08

так он требовал деньги или нет?

poluputing 26 декабря 2018 | 12:21

olegleon: конечно, как и Навальный у любителя часов и псов, как и Ливиненко у нацлидера и Кашин у Турчака. А сейчас ещё и Гудков мусорную мафию шантажировать начал.

olegleon 26 декабря 2018 | 12:39

poluputing: вот у Навального хватает ума не связываться с деньгами тех, кого он разоблачает

luger_max_otto 26 декабря 2018 | 12:30

olegleon: А ты докажи, путёныш. С тобой надо на твоем языке разговаривать.

olegleon 26 декабря 2018 | 12:41

luger_max_otto: дурилка, я ничего не должен доказывать. доказывает прокурор и адвокат. и, если судить по приговору, то прокурор доказал.
а если учесть, что Эхо не написало "хотя никаких доказательств вымогательства не было", то таки точно доказал

sokol40 26 декабря 2018 | 12:14

В Расеях Обвинить в вымогательстве можно кого угодно, хоть чёрта лысого, хоть министра Улюкаева.
На чём основано обвинение в вымогательстве?
Показал 2 пальца?
Это всё подстава власти или партнёров.
Подсудным является получение взятки, денежки меченые в столе.
И где они в этом случае?
Политическое дело...

horseraddish 26 декабря 2018 | 12:15

Остается надеяться только на ЕСПЧ. Ну и запомнить имя судьи когда то они поменяются местами с Валовым

dr_nemos 26 декабря 2018 | 12:17

уж скорее лдпр-овцев можно подозревать в вымогательстве. Да из-за 300 тонн никто и мараться бы не стал.

ekorkotian 26 декабря 2018 | 12:35

Говорит судья Напсе:
Покупайте Туапсе.

sborisych 26 декабря 2018 | 12:50

перед прениями судья Николай Трухан удалил из процесса двух защитников. Это произошло после того, как они заявили несколько ходатайств, а затем и отвод судье.
==
А фуле, "да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире! "(с)...

konogen 26 декабря 2018 | 12:52

Кто-нибудь сможет назвать "это" судом?

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