Масштабные кадровые перестановки произошли в правительстве Петербурга
Своих постов лишились два вице-губернатор: Игорь Албин и Михаил Мокрецов.
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернаторов Игоря Албина и Михаила Мокрецова. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного. Албин на протяжении четрёх лет отвечал за строительство в городе, Мокрецов на год дольше курировал вопросы экономического развития Петербурга, а в последнее время также возглавлял и Комитет имущественных отношений. Сейчас их должности временно займут заместители, когда на эти места подберут новых чиновников – ещё неизвестно. Между тем, о возможной отставке Албина и Мокрецова городские СМИ писали на протяжении последних недель. Более того, по данным издания Фонтанка.ру, Мокрецов ранее подавал заявление об увольнении, однако его попросили задержаться на этой должности. К Албину претензии возникли после того, как прошла пресс-конференция Владимира Путина. На ней городская активистка Алла Андреева, задавая вопрос президенту, обвинила вице-губернатора в том, что он сдает недостроенные дома. Путин обещал разобраться.
Накануне вечером в Смольном произошла ещё одна громкая отставка – своей должности лишилась глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк.
Комментарии20
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gregor 26 декабря 2018 | 12:03
От перемены мест слагаемых воров , сумма похищенного ,не изменится .
johnbmw Евгений Большаков 26 декабря 2018 | 12:07
gregor: не соглашусь ... воровство ВСЕГДА можно Оптимизировать ...
kindman_a 26 декабря 2018 | 12:09
johnbmw:
А что за распухшая от икры морда на фото?
johnbmw Евгений Большаков 26 декабря 2018 | 12:41
kindman_a: Вам виднее :-((( а у Вас от чего "глазки такие БОЛЬШИЕ"??? :-)))
kindman_a 26 декабря 2018 | 12:49
johnbmw:
Я это про фото в заглавии поста, коллега!
luger_max_otto 26 декабря 2018 | 12:10
По какому критерию оптимизировать, кстати?
gregor 26 декабря 2018 | 12:16
johnbmw:
Отнюдь .... , эти уже наворовали , немножко устали ..., а новые будут с новой силой и энергией воровать и грабить .
Что лучше и не представляю . По крайней мере при власти Путина , что Петя ,что Вася .... один .... этот самый . Те ,кто не воруют ,к власти не допустят априори .
ignachio 26 декабря 2018 | 12:31
gregor: Так можно ныть вечно - ушел Путин - так он уже наворовал, новый будет хуже...
Так что новость хорошая.
gregor 26 декабря 2018 | 12:34
ignachio:
Так я и не против ,да и не ною , да и как -то и наблюдаю издалека , интересно же .
Из далёка лучше наблюдается маразм ,лицемерие ,невежество и одобрямс этому всему .
johnbmw Евгений Большаков 26 декабря 2018 | 12:03
... для Ксюши место готовят???? :-))
dr_nemos 26 декабря 2018 | 12:06
путинская номенклатура...никто никуда не девается...все на руководстве. Менеджеры...эффективные...в свой карман.
sokol40 26 декабря 2018 | 12:08
Эти ребята поураганили, дайте поураганить другим...
vbsvob 26 декабря 2018 | 12:11
Алла Андреева просила привлечь его к ответственности за тяжкие злодеяния. А его просто попросили подать в отставку - пошевелились, слегка, отреагировали.
e_mae 26 декабря 2018 | 12:11
Масштабные? Попрошу не принижать. Не масштабные, а огромные, гигантские, космические, вселенские... Попрошу события страны освещать объективно.
zhrv 26 декабря 2018 | 12:12
Вопрос не в том, что этих персонажей отставили. Вопрос в том: нашли ли им уже другое место, где можно еще поураганить, или уже заведено дело на них?
cromwel 26 декабря 2018 | 12:17
а кто жаловался что воровская власть несменяема? Вот пожалуйста, одни воры меняют других. Очень даже демократично
kruzalova 26 декабря 2018 | 12:27
вот вечный дедушка Крылов!
woodworld 26 декабря 2018 | 12:37
Албину опять фамилию менять. Ну что за непруха!
alo0000 26 декабря 2018 | 12:41
У беглова синдром Яковлева. И не потому, что народ не изберёт, а вдруг папке Албин с бакланами больше понравится.
curhatuy6 26 декабря 2018 | 12:43
Еще много осталось поваров, массажистов и топтунов без хлебного места. А таких мест мало. Поэтому проводится замещение. Хорошее место "ближнему человечку"!)))