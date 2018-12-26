Масштабные кадровые перестановки произошли в правительстве Петербурга

Своих постов лишились два вице-губернатор: Игорь Албин и Михаил Мокрецов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернаторов Игоря Албина и Михаила Мокрецова. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного. Албин на протяжении четрёх лет отвечал за строительство в городе, Мокрецов на год дольше курировал вопросы экономического развития Петербурга, а в последнее время также возглавлял и Комитет имущественных отношений. Сейчас их должности временно займут заместители, когда на эти места подберут новых чиновников – ещё неизвестно. Между тем, о возможной отставке Албина и Мокрецова городские СМИ писали на протяжении последних недель. Более того, по данным издания Фонтанка.ру, Мокрецов ранее подавал заявление об увольнении, однако его попросили задержаться на этой должности. К Албину претензии возникли после того, как прошла пресс-конференция Владимира Путина. На ней городская активистка Алла Андреева, задавая вопрос президенту, обвинила вице-губернатора в том, что он сдает недостроенные дома. Путин обещал разобраться.

Накануне вечером в Смольном произошла ещё одна громкая отставка – своей должности лишилась глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк.