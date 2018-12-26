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12:00, 26 декабря 2018

Масштабные кадровые перестановки произошли в правительстве Петербурга

Своих постов лишились два вице-губернатор: Игорь Албин и Михаил Мокрецов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернаторов Игоря Албина и Михаила Мокрецова. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного. Албин на протяжении четрёх лет отвечал за строительство в городе, Мокрецов на год дольше курировал вопросы экономического развития Петербурга, а в последнее время также возглавлял и Комитет имущественных отношений. Сейчас их должности временно займут заместители, когда на эти места подберут новых чиновников – ещё неизвестно. Между тем, о возможной отставке Албина и Мокрецова городские СМИ писали на протяжении последних недель. Более того, по данным издания Фонтанка.ру, Мокрецов ранее подавал заявление об увольнении, однако его попросили задержаться на этой должности. К Албину претензии возникли после того, как прошла пресс-конференция Владимира Путина. На ней городская активистка Алла Андреева, задавая вопрос президенту, обвинила вице-губернатора в том, что он сдает недостроенные дома. Путин обещал разобраться.

Накануне вечером в Смольном произошла ещё одна громкая отставка – своей должности лишилась глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

Комментарии

20

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gregor 26 декабря 2018 | 12:03

От перемены мест слагаемых воров , сумма похищенного ,не изменится .

johnbmw Евгений Большаков 26 декабря 2018 | 12:07

gregor: не соглашусь ... воровство ВСЕГДА можно Оптимизировать ...

kindman_a 26 декабря 2018 | 12:09

johnbmw:

А что за распухшая от икры морда на фото?

johnbmw Евгений Большаков 26 декабря 2018 | 12:41

kindman_a: Вам виднее :-((( а у Вас от чего "глазки такие БОЛЬШИЕ"??? :-)))

kindman_a 26 декабря 2018 | 12:49

johnbmw:

Я это про фото в заглавии поста, коллега!

luger_max_otto 26 декабря 2018 | 12:10

По какому критерию оптимизировать, кстати?

gregor 26 декабря 2018 | 12:16

johnbmw:
Отнюдь .... , эти уже наворовали , немножко устали ..., а новые будут с новой силой и энергией воровать и грабить .
Что лучше и не представляю . По крайней мере при власти Путина , что Петя ,что Вася .... один .... этот самый . Те ,кто не воруют ,к власти не допустят априори .

ignachio 26 декабря 2018 | 12:31

gregor: Так можно ныть вечно - ушел Путин - так он уже наворовал, новый будет хуже...
Так что новость хорошая.

gregor 26 декабря 2018 | 12:34

ignachio:
Так я и не против ,да и не ною , да и как -то и наблюдаю издалека , интересно же .
Из далёка лучше наблюдается маразм ,лицемерие ,невежество и одобрямс этому всему .

johnbmw Евгений Большаков 26 декабря 2018 | 12:03

... для Ксюши место готовят???? :-))

dr_nemos 26 декабря 2018 | 12:06

путинская номенклатура...никто никуда не девается...все на руководстве. Менеджеры...эффективные...в свой карман.

sokol40 26 декабря 2018 | 12:08

Эти ребята поураганили, дайте поураганить другим...

vbsvob 26 декабря 2018 | 12:11

Алла Андреева просила привлечь его к ответственности за тяжкие злодеяния. А его просто попросили подать в отставку - пошевелились, слегка, отреагировали.

e_mae 26 декабря 2018 | 12:11

Масштабные? Попрошу не принижать. Не масштабные, а огромные, гигантские, космические, вселенские... Попрошу события страны освещать объективно.

zhrv 26 декабря 2018 | 12:12

Вопрос не в том, что этих персонажей отставили. Вопрос в том: нашли ли им уже другое место, где можно еще поураганить, или уже заведено дело на них?

cromwel 26 декабря 2018 | 12:17

а кто жаловался что воровская власть несменяема? Вот пожалуйста, одни воры меняют других. Очень даже демократично

kruzalova 26 декабря 2018 | 12:27

вот вечный дедушка Крылов!

woodworld 26 декабря 2018 | 12:37

Албину опять фамилию менять. Ну что за непруха!

alo0000 26 декабря 2018 | 12:41

У беглова синдром Яковлева. И не потому, что народ не изберёт, а вдруг папке Албин с бакланами больше понравится.

curhatuy6 26 декабря 2018 | 12:43

Еще много осталось поваров, массажистов и топтунов без хлебного места. А таких мест мало. Поэтому проводится замещение. Хорошее место "ближнему человечку"!)))

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