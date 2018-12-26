Россия заняла 8 место в топ-десять стран с самым дешёвым мобильным интернетом

Об этом говорится в исследовании компании «Контент ревью». Средняя стоимость одного гигабайта трафика сократилась за 7 месяцев на 15 процентов и составила около 55 рублей, пишет газета «Коммерсантъ». При этом издание отмечает, что увеличение НДС и затраты операторов на так называемый «закон Яровой» в следующем году могут привести к росту цен на трафик.