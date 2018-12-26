Россия заняла 8 место в топ-десять стран с самым дешёвым мобильным интернетом
Об этом говорится в исследовании компании «Контент ревью». Средняя стоимость одного гигабайта трафика сократилась за 7 месяцев на 15 процентов и составила около 55 рублей, пишет газета «Коммерсантъ». При этом издание отмечает, что увеличение НДС и затраты операторов на так называемый «закон Яровой» в следующем году могут привести к росту цен на трафик.
Комментарии14
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bono11 26 декабря 2018 | 11:37
А какое место она займёт с ТОП зарплатами населения ?
vasyakirin 26 декабря 2018 | 11:39
bono11: Так через год во всем Мире будет бесплатный интернет, и РФ наконец займет свойственную ей позицию в конце списка...
danko1 26 декабря 2018 | 11:43
vasyakirin: Если считать в долларах, то возможно.
А если в расходах, исходя из доходов, то в конце списка Россия будет.
skuller 26 декабря 2018 | 11:52
danko1: vasyakirin: Вот через год и напишешь. Только он и в России бесплатным стане, если что)))
Мне вот интересно, либерасы хоть на одну положительную новость могут отреагировать без соплей и нытья??? Или у вас в договоре прописано по любому поводу ныть?)
dataan 26 декабря 2018 | 12:27
Странно, эта новость что "Россия заняла 8 место в топ-десять" вообще то дляя Первого канала и Россия 1, Эхо то тут причём?
neyexo 26 декабря 2018 | 11:49
vasyakirin:
а зачем этот интернет, когда население ни на грамм умнее не становится, по сравнению с 60-70-80-ми гг, когда была сплошная цензура, но люди знали и понимали больше. И зачем дуракам смартфоны - тоже не пойму?
vasyakirin 26 декабря 2018 | 11:52
neyexo: Правильно не понимаете, товарищ...
nf5096004 26 декабря 2018 | 12:03
bono11: а это невыгодно озвучивать.
payalnick 26 декабря 2018 | 11:47
Интернете хороший способ наблюдать за гражданами. Пусть граждане общаются в сети, чем на майдане
skuller 26 декабря 2018 | 11:50
В России действительно самый дешевый и лучший интернет. Дпже страны ЕС и США до российского уровня не дотягивают.
able_seamans 26 декабря 2018 | 12:12
skuller: Не ври портянка что он самый лучший. Не может быть вражеское лучше чем свое великоскрепное. Вот отрежут вам внешку и будете сидеть в своем «лучшем» чебурнете...
Кто вообще составлял этот рейтинг. Украины например в этом списке вообще нет, где цена за 1ГБ составляет 39,7 руб. А в роуминге от 12 до 22$ За 1 ГБ в зависимости от страны прибывания.
skuller 26 декабря 2018 | 12:39
able_seamans: Это объективный показатель, можешь удавиться от зависти.
curhatuy6 26 декабря 2018 | 12:15
Новогодний подарок народонаселению - Подтянем наш интернет по ценам до мирового уровня!!!:)))
sborisych 26 декабря 2018 | 12:47
"увеличение НДС и затраты операторов на так называемый «закон Яровой» в следующем году могут привести к росту цен на трафик.". Будьте реалистами- не "могут привести", а непременно приведут.