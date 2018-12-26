Минздрав России действительно собирается к 2050 году полностью вывести табак с рынка
Это подтвердил зам.главы ведомства Олег Салагай. Сегодня издание РБК сообщило, что Министерство разработало программу противодействия потреблению табака. Чиновники рассчитывают, что к 2050 году потребление табака снизится до 5%.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vilingrad 26 декабря 2018 | 11:37
К 2050 году...А там или падишах сдохнет, или ишак, или марихуану разрешат...