Басманный суд Москвы продлил меру пресечения младшей из сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца
Решение приняла судья Евгения Николаева, сообщает наш корреспондент. Он уточняет, что мера пресечения в виде запрета определённых действий продлена до 28 марта.
Сейчас суд начал рассматривать ходатайство в отношении двух других сестёр.
Убийство произошло в июле. Девушки признали вину. Они говорят, что отец над ними издевался.
Комментарии2
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archibald_dandy_esquire 26 декабря 2018 | 12:20
таким образом басманный суд признал право на принудительный инцест в Расее - отныне отцы могут спокойно насиловать дочерей или сыновей (кому что нравится) - басманные суды Расейской Федерации на стороне насильников
поскольку "мойсуд" РФ всегда руководствуется указаниями свыше, то возникает вопрос - а как там в семьях у рулящих Расеей? есть некоторые предположения по этому поводу
uaslavaua 26 декабря 2018 | 12:24
Сёстрам прижизненный памятник надо поставить, избавили мир от урода и тирана, сколько ещё посторнних людей могло от него пострадать, размахивающего пистолетом и орущего какой он крутой.