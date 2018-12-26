Басманный суд Москвы продлил меру пресечения младшей из сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Решение приняла судья Евгения Николаева, сообщает наш корреспондент. Он уточняет, что мера пресечения в виде запрета определённых действий продлена до 28 марта.

Сейчас суд начал рассматривать ходатайство в отношении двух других сестёр.

Убийство произошло в июле. Девушки признали вину. Они говорят, что отец над ними издевался.