В Нижнем Новгороде к 8 годам колонии строгого режима приговорили гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже и попытке контрабанды. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». По версии следствия, Игоря Кияшко задержали после того, как он заплатил около 50 тысяч долларов за части авиационных двигателей военных самолётов типа МиГ-29 и решил вывезти детали на Украину. Следователи также утверждают, что Кияшко пытался приобрести копии технической документации по многофункциональной радиолокационной станции, входящей в состав комплекса С-400.