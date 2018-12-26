В Нижнем Новгороде к 8 годам колонии строгого режима приговорили гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже
В Нижнем Новгороде к 8 годам колонии строгого режима приговорили гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже и попытке контрабанды. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». По версии следствия, Игоря Кияшко задержали после того, как он заплатил около 50 тысяч долларов за части авиационных двигателей военных самолётов типа МиГ-29 и решил вывезти детали на Украину. Следователи также утверждают, что Кияшко пытался приобрести копии технической документации по многофункциональной радиолокационной станции, входящей в состав комплекса С-400.
Комментарии3
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noxepy_88 26 декабря 2018 | 11:34
Странно... Он что, не режиссер? А он точно украинец?
olegleon 26 декабря 2018 | 11:35
ну это не 25 лет за оружие для колумбийских повстанцев, которого в реальности и не было. гуманный суд
kottigr1 26 декабря 2018 | 11:36
Вот ведь вражина... Одного только оружия на нем было 580 кг. не считая волочащегося за плечами парашюта..