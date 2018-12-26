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11:24, 26 декабря 2018

Вице-губернаторы Петебурга Игорь Албин и Михаил Мокрецов отправлены в отставку

Распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Об этом со ссылкой на пресс-службы Смольного сообщает агентство «Интерфакс». Подробностей пока нет.

Комментарии

30

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danko1 26 декабря 2018 | 11:27

Награбили достаточно и поедут жить-отдыхать из нищей России в цивилизованные страны?
С таких постов просто так в отставку не уходят.

pna 26 декабря 2018 | 11:30

danko1: Вы оказывается и в делах Петербурга хорошо разбираетесь, хотя. наверное. не знаете где этот город находится.
Албин это тот чиновник, которого уважает население города. Теперь он может спокойно пойти на выборы губернатора и думаю у него большие шансы на победу.

noxepy_88 26 декабря 2018 | 11:32

pna: Скажите пожалуйста, на чем основано ваше мнение об уважении к Албину со стороны петербуржцев?

pna 26 декабря 2018 | 12:27

noxepy_88:
Отвечаю всем, задающим этот вопрос? Слушайте радио Эхо Петербурга по утрам. Там было голосование в прямом эфире. Албин победил все конкурентов, кроме виртуальных навальных, которые ходят на несанкционированные митинги.
Вы не уважаете мнение слушателей Эха?

noxepy_88 26 декабря 2018 | 12:37

pna: Спасибо за ваш ответ. Надеюсь, вы понимаете, что это нерепрезентативная выборка.

pna 26 декабря 2018 | 12:44

noxepy_88: Конечно понимаю. Но и удивляюсь. Почему слушатели Эха посчитали Албина более влиятельным политиком, чем Полтавченко и Беглов?

noxepy_88 26 декабря 2018 | 12:50

pna: Да мало ли, что считают "слушатели Эха")))) Лично вот мне кажется, что никто из этих троих "влиятельным политиком" вообще не является.

pna 26 декабря 2018 | 12:56

noxepy_88: А кто является? Макаров? Он тоже был в списке.

noxepy_88 26 декабря 2018 | 13:08

pna: Я не эксперт. Списка не видел, и, честно говоря, интереса нет. По-моему, "региональные политики" не стоят внимания. Если ты не профессионал, конечно.

ma1nbrain 26 декабря 2018 | 11:38

pna: это такие петербуржцы, которые из зажопинска приехали вчера? Ну-ну.

pna 26 декабря 2018 | 12:25

ma1nbrain: Отвечаю всем, задающим этот вопрос? Слушайте радио Эхо Петербурга по утрам. Там было голосование в прямом эфире. Албин победил все конкурентов, кроме виртуальных навальных, которые ходят на несанкционированные митинги.

hz6691 26 декабря 2018 | 11:39

pna: Верхняя точка "уважения", после упоминания бакланов, продырявивших крышу стадиона, пошла на спад.

pna 26 декабря 2018 | 12:23

hz6691: sparky: Ну про бакланов Албин уже признался, что это была его шутка. И согласился, что шутка была неудачной.

danko1 26 декабря 2018 | 11:39

pna: Знак вопроса не заметили?
На таких постах обычно не держат честных людей, так что все основания подозревать чиновников, честных среди которых днем с огнем искать надо, есть.
И где город находится, в котором я часто бывала, даже родовое имение Левашово, где Романов дочери Татьяне свадьбу справлял, под Питером находится.

moderator_pablo 26 декабря 2018 | 11:43

danko1:

бабуль , ты лучше назови места , где ты не бывала ! Сказочница ты наша !

kindman_a 26 декабря 2018 | 11:47

moderator_pablo:

И ты поделись закоулками, где ты ср...л и гадил, а?

moderator_pablo 26 декабря 2018 | 11:52

kindman_a:

слыхал , что теперь в каждой омериканской деревне , будет по три томографа , пять аппаратов узи и по шесть медсестёр , и все процедуры будут делать абсолютно бесплатно ! Молодец , Трамп !

kindman_a 26 декабря 2018 | 11:54

moderator_pablo:

Чё, все с того раза ..овном исходишь? :-)))

moderator_pablo 26 декабря 2018 | 12:31

kindman_a:

на твою фантастическую глупость ? ДА !

maximv 26 декабря 2018 | 11:44

И кто же таких как Вы уполномочивает говорить за население?

pna 26 декабря 2018 | 12:19

maximv: //И кто же таких как Вы уполномочивает говорить за население?//
Кто уполномочивал, спрашиваете? А Эхо Петербурга и уполномочивало. В понедельник было голосование в прямом эфире. Албин побеждал всех конкурентов. Проиграл только абстрактным навальным. которые выходят на несанкционированные митинги.
Ну и мнение экспертов, болельщиков. которые в один голос утверждают, что Албин вытянул строительство нового стадиона Газпром-Арена. Кстати, прекрасный стадион. бывал там.

moderator_pablo 26 декабря 2018 | 11:48

pna:

Албин (Слюняев) Игорь Николаевич
http://oglaskaspb.com/people/a321/

olegleon 26 декабря 2018 | 11:33

danko1: ну да, все кто уехал из нищей России в цивилизованные страны награбили достаточно.

noxepy_88 26 декабря 2018 | 11:28

Круто. А чего, Навальный писал, какие часы у них?

graeshoppe 26 декабря 2018 | 11:59

noxepy_88: Да что часы... Всё добро, что они поволокут за собой - это у тебя, дурака, упёрто)

hodak47 26 декабря 2018 | 11:30

До хрена вице-губернаторов? Да нет! придут такие же...

snagging 26 декабря 2018 | 11:39

Так и войдёт в историю города бакланом господин Албин-Слюняев.

pna 26 декабря 2018 | 12:21

snagging: Ну про бакланов Албин уже признался, что это была его шутка. И согласился, что шутка была неудачной. Так что в историю он с ней не войдет.

rem63 26 декабря 2018 | 12:01

Ну, слава Богу, ты ушел !

sparky 26 декабря 2018 | 12:11

Неужели жареный баклан клюнул?

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