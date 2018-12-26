Вице-губернаторы Петебурга Игорь Албин и Михаил Мокрецов отправлены в отставку
Распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Об этом со ссылкой на пресс-службы Смольного сообщает агентство «Интерфакс». Подробностей пока нет.
Комментарии30
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danko1 26 декабря 2018 | 11:27
Награбили достаточно и поедут жить-отдыхать из нищей России в цивилизованные страны?
С таких постов просто так в отставку не уходят.
pna 26 декабря 2018 | 11:30
danko1: Вы оказывается и в делах Петербурга хорошо разбираетесь, хотя. наверное. не знаете где этот город находится.
Албин это тот чиновник, которого уважает население города. Теперь он может спокойно пойти на выборы губернатора и думаю у него большие шансы на победу.
noxepy_88 26 декабря 2018 | 11:32
pna: Скажите пожалуйста, на чем основано ваше мнение об уважении к Албину со стороны петербуржцев?
pna 26 декабря 2018 | 12:27
noxepy_88:
Отвечаю всем, задающим этот вопрос? Слушайте радио Эхо Петербурга по утрам. Там было голосование в прямом эфире. Албин победил все конкурентов, кроме виртуальных навальных, которые ходят на несанкционированные митинги.
Вы не уважаете мнение слушателей Эха?
noxepy_88 26 декабря 2018 | 12:37
pna: Спасибо за ваш ответ. Надеюсь, вы понимаете, что это нерепрезентативная выборка.
pna 26 декабря 2018 | 12:44
noxepy_88: Конечно понимаю. Но и удивляюсь. Почему слушатели Эха посчитали Албина более влиятельным политиком, чем Полтавченко и Беглов?
noxepy_88 26 декабря 2018 | 12:50
pna: Да мало ли, что считают "слушатели Эха")))) Лично вот мне кажется, что никто из этих троих "влиятельным политиком" вообще не является.
pna 26 декабря 2018 | 12:56
noxepy_88: А кто является? Макаров? Он тоже был в списке.
noxepy_88 26 декабря 2018 | 13:08
pna: Я не эксперт. Списка не видел, и, честно говоря, интереса нет. По-моему, "региональные политики" не стоят внимания. Если ты не профессионал, конечно.
ma1nbrain 26 декабря 2018 | 11:38
pna: это такие петербуржцы, которые из зажопинска приехали вчера? Ну-ну.
pna 26 декабря 2018 | 12:25
ma1nbrain: Отвечаю всем, задающим этот вопрос? Слушайте радио Эхо Петербурга по утрам. Там было голосование в прямом эфире. Албин победил все конкурентов, кроме виртуальных навальных, которые ходят на несанкционированные митинги.
hz6691 26 декабря 2018 | 11:39
pna: Верхняя точка "уважения", после упоминания бакланов, продырявивших крышу стадиона, пошла на спад.
pna 26 декабря 2018 | 12:23
hz6691: sparky: Ну про бакланов Албин уже признался, что это была его шутка. И согласился, что шутка была неудачной.
danko1 26 декабря 2018 | 11:39
pna: Знак вопроса не заметили?
На таких постах обычно не держат честных людей, так что все основания подозревать чиновников, честных среди которых днем с огнем искать надо, есть.
И где город находится, в котором я часто бывала, даже родовое имение Левашово, где Романов дочери Татьяне свадьбу справлял, под Питером находится.
moderator_pablo 26 декабря 2018 | 11:43
danko1:
бабуль , ты лучше назови места , где ты не бывала ! Сказочница ты наша !
kindman_a 26 декабря 2018 | 11:47
moderator_pablo:
И ты поделись закоулками, где ты ср...л и гадил, а?
moderator_pablo 26 декабря 2018 | 11:52
kindman_a:
слыхал , что теперь в каждой омериканской деревне , будет по три томографа , пять аппаратов узи и по шесть медсестёр , и все процедуры будут делать абсолютно бесплатно ! Молодец , Трамп !
kindman_a 26 декабря 2018 | 11:54
moderator_pablo:
Чё, все с того раза ..овном исходишь? :-)))
moderator_pablo 26 декабря 2018 | 12:31
kindman_a:
на твою фантастическую глупость ? ДА !
maximv 26 декабря 2018 | 11:44
И кто же таких как Вы уполномочивает говорить за население?
pna 26 декабря 2018 | 12:19
maximv: //И кто же таких как Вы уполномочивает говорить за население?//
Кто уполномочивал, спрашиваете? А Эхо Петербурга и уполномочивало. В понедельник было голосование в прямом эфире. Албин побеждал всех конкурентов. Проиграл только абстрактным навальным. которые выходят на несанкционированные митинги.
Ну и мнение экспертов, болельщиков. которые в один голос утверждают, что Албин вытянул строительство нового стадиона Газпром-Арена. Кстати, прекрасный стадион. бывал там.
moderator_pablo 26 декабря 2018 | 11:48
pna:
Албин (Слюняев) Игорь Николаевич
http://oglaskaspb.com/people/a321/
olegleon 26 декабря 2018 | 11:33
danko1: ну да, все кто уехал из нищей России в цивилизованные страны награбили достаточно.
noxepy_88 26 декабря 2018 | 11:28
Круто. А чего, Навальный писал, какие часы у них?
graeshoppe 26 декабря 2018 | 11:59
noxepy_88: Да что часы... Всё добро, что они поволокут за собой - это у тебя, дурака, упёрто)
hodak47 26 декабря 2018 | 11:30
До хрена вице-губернаторов? Да нет! придут такие же...
snagging 26 декабря 2018 | 11:39
Так и войдёт в историю города бакланом господин Албин-Слюняев.
pna 26 декабря 2018 | 12:21
snagging: Ну про бакланов Албин уже признался, что это была его шутка. И согласился, что шутка была неудачной. Так что в историю он с ней не войдет.
rem63 26 декабря 2018 | 12:01
Ну, слава Богу, ты ушел !
sparky 26 декабря 2018 | 12:11
Неужели жареный баклан клюнул?