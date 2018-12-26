Известный в прошлом футболист, тренер красноярского Енисея Дмитрий Аленичев лишен водительских прав и оштрафован
Был ли Аленичев пьян, когда садился за руль не известно, поскольку он отказался проходить медицинское освидетельствование, когда сотрудники ГИБДД остановили клубный автомобиль с логотипами Енисея. За рулем находился Аленичев. Он заявил , что его хотели подставить и намекнул на то, что это продолжение его споров с руководством Енисея, которое хочет, но не может его уволить из-за большой неустойки. Тем не менее, формально за отказ отправиться к врачам для прохождения соответствующих процедур Аленичев был оштрафован на 30 000 рублей и лишен прав на полтора года. Тренер возглавил Енисей в 2017 году и смог впервые в истории вывести ее в Премьер-Лигу, но в этом сезоне она опустилась на последнее место в таблице.
До Енисея Аленичев работал с тульским Арсеналом и московским Спартаком.
Комментарии1
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ltvjrhfn2 26 декабря 2018 | 11:29
всего стал неугоден темнейшему?