Полиция Екатеринбурга не нашла пропаганды гомосексуализма в детских рисунках ко Дню толерантности

В возбуждении административного дела отказано, сообщает РИА «Новости».

В ноябре после того, как в одной из местных школ прошёл конкурс под названием «Толерантный мир», агентство «URA.Ru» сообщило, что в образовательном учреждении были представлены плакаты с изображением геев и лесбиянок. Полиция организовала проверку.