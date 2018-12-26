Полиция Екатеринбурга не нашла пропаганды гомосексуализма в детских рисунках ко Дню толерантности
В возбуждении административного дела отказано, сообщает РИА «Новости».
В ноябре после того, как в одной из местных школ прошёл конкурс под названием «Толерантный мир», агентство «URA.Ru» сообщило, что в образовательном учреждении были представлены плакаты с изображением геев и лесбиянок. Полиция организовала проверку.
Комментарии5
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olegleon 26 декабря 2018 | 11:10
"с изображением геев и лесбиянок"
а как это изобразили на рисунке???
ded62ushka 26 декабря 2018 | 11:18
Так и не понятно, проверку то организовали по какому поводу?...
polikarpich 26 декабря 2018 | 11:24
ded62ushka: И они всё вот это время картинки рассматривали каждый день?! Хорошая работа.
dr_nemos 26 декабря 2018 | 11:24
Конечно, там ничего такого и не было....зато нервы потрепали, властью упились. А тварь, инициировавшая проверку, не наказана? Конечно, нет...значит можно и дальше продолжать в том же духе.
ltvjrhfn2 26 декабря 2018 | 11:26
dr_nemos:
И Буковскому детскую порнуху они в комп подсунули.