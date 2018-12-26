Государственные органы и корпорации потратят на новогодние праздники более 140 миллионов рублей

Это посчитала газета РБК, проанализировав данные портала госзакупок.

Самый яркий Новый год, вероятно, готовит Управление делами президента. Во всяком случае, там на это выделили самую крупную сумму – почти 36 миллионов рублей. Почти треть этих денег уйдет на новогодний прием президента, который состоится завтра в Большом театре. Каждый гость получит подарок – чайный набор стоимостью 8 тысяч рублей. Масштабный праздник также готовит Минобороны: несмотря на то, что большая часть закупок закрыта, известно, что на подарки для сотрудников и их детей, а также на корпоративы ведомство выделило 27 миллионов рублей. Почти столько же потратила на Новый год Генпрокуратура, чуть меньше – Росгвардия. Проанализировав госзакупки, газета РБК также выяснила, что «Росатом» планирует провести новогоднее мероприятие в формате квеста, Минфин закупает праздничные украшение почти на 3 миллиона рублей, а организация, подведомственная «Ростеху», заказала стеклянные шары с миниатюрой ракетно-пушечного комплекса«Панцирь-С1» внутри – по 4 тысячи рублей за штуку.

Всего федеральные и региональные госструктуры направят в 2018 году на новогодние мероприятия и подарки 4,6 млрд руб