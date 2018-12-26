Строительство судебного квартала в Петербурге, по некоторым данным, доверили структурам бизнесмена Евгения Пригожина
Строительство судебного квартала в Санкт-Петербурге, по некоторым данным, доверили структурам бизнесмена Евгения Пригожина. Общая стоимость проекта превышает 35 миллиардов рублей.
Структуры, близкие к Евгению Пригожину и его компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» стали субподрядчиками проекта этим летом – пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Собеседники издания утверждают, что эти фирмы были выбраны без конкурса. Бизнесмен будет курировать строительство всего судебного квартала и связанные с ним компании уже якобы проводят тендеры и запросы предложений от крупных девелоперов.
В рамках проекта планируется возвести резиденцию Верховного суда, Судебный департамент и жилой комплекс для судей на 600 квартир, а также Дворец танцев Бориса Эйфмана. Пригожин – ресторатор и владелец кейтеринговых компаний, обслуживающих мероприятия Кремля. По некоторым данным, бизнесмену подконтрольна так называемая «фабрика троллей», занимающаяся написанием платных комментариев в соцсетях, и ЧВК «Вагнер», бойцы которой неофициально принимают участие в войне в Сирии. Сам предприниматель свою связь с наемниками отрицает.
Связаться с Пригожиным и его компаниями «Коммерсанту» не удалось.
Комментарии28
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noxepy_88 26 декабря 2018 | 11:02
Навальный писал, какие у Пригожина часы?
kottigr1 26 декабря 2018 | 11:04
noxepy_88: У кого-то есть копилочка в виде поросенка, а у Путина есть Пригожин.. Стучит копытцами, пока не разобьют..
danko1 26 декабря 2018 | 11:06
kottigr1: Путин назвал этого вора и бандита Пригожина мелким бизнесменом.
Интересно, если для Путина те, кто "зарабатывает" миллиарды, мелкие бизнесмены, то сколько имеет он и его ближайшие подельники?
danko1 26 декабря 2018 | 11:10
danko1: Сталин, которого восхваляет Путин, и о котором мечтают люди с рабской психологией, Путина бы первого лично расстрелял за то, что сотни миллиардов в нищей стране на ветер выкидывает, переводя судебные органы в Питер, что только во вред судебной системе и неудобство людям.
zemljanka 26 декабря 2018 | 11:13
Символично.
olegleon 26 декабря 2018 | 11:23
kottigr1:
"kottigr1
12 декабря 2018 | 12:56
...
Общий бюджет Украины - 112,2 миллиарда USD "
kottigr1 26 декабря 2018 | 11:31
olegleon: То, что Вы ╥=3,14дабол мне итак было давно понятно.. Хотите опять о себе напомнить ?
luger_max_otto 26 декабря 2018 | 11:04
И прорабами будут унтеры из пригожинской банды.
kamen_12 26 декабря 2018 | 11:09
luger_max_otto: Да хоть кто. Ты строить умеешь?
kottigr1 26 декабря 2018 | 11:14
kamen_12: Строить всё равно будут Равшан и Джумшут.. Не проще было бы Путину сразу их нанять ?
anemon 26 декабря 2018 | 11:15
kamen_12: Да, уж... На все руки от скуки. Он ещё и строитель, оказывается! Какие бандиты в РФ одаренные!
kompricikos 26 декабря 2018 | 11:25
часы неделька (каждый день новые) вот интересно из чего ступени отольют ? noxepy_88:
mikhail_spb_ 26 декабря 2018 | 11:05
А не маловато ли 35 млрд руб.?
Или это только для начала?
danko1 26 декабря 2018 | 11:18
mikhail_spb_: Это только для начала. Сметная стоимость крымского моста и Зенит-арены в несколько раз увеличилась.
Повысят опять пенсионный возраст, введут новые налоги. Рабы терпят и валежник с лебедой будут собирать.
u237 26 декабря 2018 | 11:19
mikhail_spb_: просто у пана атамана вована таврического с финансами туговато, так скоро все войско разбежится
j_partizan 26 декабря 2018 | 11:07
Значит на пенсии денег нет?
А по моему, аппетиты воров не знают границ.
galina_683 26 декабря 2018 | 11:13
j_partizan:
Ручные судьи - необходимый инструмент узурпации власти.
Их нужно усиленно пряниками кормить, чтобы на сторону народа не глядели.
Судьям полагается должностной иммунитет, квартира в течении 3-х лет, высокая зарплата и не менее вымокая пенсия...
olegleon 26 декабря 2018 | 11:15
j_partizan: на какие? которые с 1 января на 7% повышают?
ну вот Медведев нашёл почти 420 млрд в год на это.
vedma2017 26 декабря 2018 | 11:19
j_partizan:
Это же не просто воры, у них главарь - нелеченый клептоман, какие уж тут "границы".
galina_683 26 декабря 2018 | 11:09
Знамо дело, какой нормальный суд может обойтись без дворца танцев.
А цирк - это уже лишние конкуренты...
alex949 26 декабря 2018 | 11:10
Очередной бред бредячий !
ded62ushka 26 декабря 2018 | 11:12
Перед Рождеством она всегда активизируется...
lager23 26 декабря 2018 | 11:13
Судебный квартал — подарок для Димона, как будущего пожизненного председателя верховного суда....по крайней мере так предполагают медвепуты, но стоит ли им просить у Господа добавки, ведь всё может обернуться для них совершенно по другому?
galina_683 26 декабря 2018 | 11:16
Именно суд даёт власти право грабить россиян и обосновывает это реализацией публично-властных полномочий.
Во всяком случае, именно так обосновал с мне суд ( Верховный в том числе ) отказ взыскать с ПФР долг (упущенную выгоду и компенсацию потерь) за незаконный отказ (определено предыдущим судебном процессом) в назначении трудовой пенсии.
То есть, теперь любое незаконное решение органа власти или государственного учреждения - это его полномочия.
Страна чудес и мир дураков...))
Виновен не жираф, а тот (суд), кто крикнул из ветвей...
vasya_von_smetankin 26 декабря 2018 | 11:24
Лицо просто светится интеллектом.
sergey_volkov 26 декабря 2018 | 11:25
35 это только на здание для троллей. Для судей будет дополнительно выделяться.
bono11 26 декабря 2018 | 11:27
...и ртом и ж.....пой ....!!!!
hodak47 26 декабря 2018 | 11:35
Ни хера себе повар с погонами! Так он ещё и в ФСО получает?Хочу в повара...