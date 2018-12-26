Строительство судебного квартала в Петербурге, по некоторым данным, доверили структурам бизнесмена Евгения Пригожина

Строительство судебного квартала в Санкт-Петербурге, по некоторым данным, доверили структурам бизнесмена Евгения Пригожина. Общая стоимость проекта превышает 35 миллиардов рублей.

Структуры, близкие к Евгению Пригожину и его компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» стали субподрядчиками проекта этим летом – пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Собеседники издания утверждают, что эти фирмы были выбраны без конкурса. Бизнесмен будет курировать строительство всего судебного квартала и связанные с ним компании уже якобы проводят тендеры и запросы предложений от крупных девелоперов.

В рамках проекта планируется возвести резиденцию Верховного суда, Судебный департамент и жилой комплекс для судей на 600 квартир, а также Дворец танцев Бориса Эйфмана. Пригожин – ресторатор и владелец кейтеринговых компаний, обслуживающих мероприятия Кремля. По некоторым данным, бизнесмену подконтрольна так называемая «фабрика троллей», занимающаяся написанием платных комментариев в соцсетях, и ЧВК «Вагнер», бойцы которой неофициально принимают участие в войне в Сирии. Сам предприниматель свою связь с наемниками отрицает.

Связаться с Пригожиным и его компаниями «Коммерсанту» не удалось.