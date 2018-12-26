Япония собирается возобновить китобойный промысел, запрещённый в мире с 1986 года
Об этом сообщает CNN. Возобновление промысла намечено на июль следующего года. В Гринпис уже назвали решение властей нарушением международных договорённостей. Организация призвала позаботиться о сохранении морской экосистемы.
Несмотря на действующий запрет, китов сейчас продолжают добывать в Норвегии и Исландии.
Комментарии14
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olegleon 26 декабря 2018 | 10:39
т.е. демократические страны просто "положили" на международные законы и правила, но при этом обвиняют Россию в этих нарушениях?
nikruchev 26 декабря 2018 | 10:42
olegleon: А что, эти обвинения беспочвенны? Или, по этой логике, если сосед бьёт жену, то и мне можно?
olegleon 26 декабря 2018 | 10:45
nikruchev: по этой логике, если ты сам нарушаешь, то не критикуй других за нарушения.
если сосед бьёт жену и критикует тебя за это же, то он просто дебил и двуличный
a_and_ts Александр Симо 26 декабря 2018 | 10:54
olegleon: Япония таких договоров не подписывпда. А если бы подписывала, то любой договор прндпологает процедуру выхода из него.
olegleon 26 декабря 2018 | 11:00
a_and_ts: Россия не подписывала договор с США и Европой о "невмешательстве в выборы", но …
Вы и я не подписывали УК, но судить нас будут по нему
pavelmistery 26 декабря 2018 | 11:24
olegleon: Китобойный промысле не является нарушением, если страна не подписывала никаких документов, а вмешательство в выборы другого государства - нарушение без всяких разговоров
lager23 26 декабря 2018 | 10:40
Душегубы!
sg115 26 декабря 2018 | 10:45
Во как оголодали косоглазые...
smith_1984_ 26 декабря 2018 | 10:47
Дикость мне кажется .
a_and_ts Александр Симо 26 декабря 2018 | 10:52
И молодцы. Китов развелось много. Их надо полезно использовать.
venikoff 26 декабря 2018 | 10:52
Не обижайте ипонцев,просто им жратьнечего (((
lazich 26 декабря 2018 | 10:53
У китов большой мозг. Животных с большим мозгом нельзя убивать: в 21 веке это дикость.
nepobedimoe 26 декабря 2018 | 11:10
lazich: Да, в 21-ом веке животных с большим мозгом гораздо выгоднее обложить налогами и акцизами.
dmitry35 26 декабря 2018 | 11:03
У Гринпис большой опыт борьбы с таким промыслом. Они наматывают сети на винты китобойных судов, заливают их палубы маслом и всякой дрянью и прочие препятствия. Так что борьба за китов только продолжится.