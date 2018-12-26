В аэропорту Домодедово разбираются в обстоятельствах дорожной аварии, в ходе которой пострадал охранник
Водитель каршерингового автомобиля не справился с управлением и въехал в КПП после конфликта на дороге, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного управления МВД. Там уточнили, что у водителя неизвестные похитили деньги. Эти же люди спровоцировали аварию, после чего скрылись. Сейчас их ищут.
Комментарии2
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kuchumka 26 декабря 2018 | 10:35
Барсеточники или грузины или армяне, других не бывает.
sergei2013 26 декабря 2018 | 10:44
В аэропорту слишком много ненужных ограничений для водителей. А количество эвакуаторов, действующих там из под тишка, зашкаливает. Такое ощущение, что аэропорт ведет войну с водителями.