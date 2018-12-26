В аэропорту Домодедово разбираются в обстоятельствах дорожной аварии, в ходе которой пострадал охранник

Водитель каршерингового автомобиля не справился с управлением и въехал в КПП после конфликта на дороге, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного управления МВД. Там уточнили, что у водителя неизвестные похитили деньги. Эти же люди спровоцировали аварию, после чего скрылись. Сейчас их ищут.