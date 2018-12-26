В Саратовской области из-за снегопада отменяют авиарейсы и ограничивают движение по участкам федеральных трасс
Как пишет агентство ТАСС, на дорогах резко упала видимость. Ограничения затронули прежде всего большегрузный транспорт.
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Как пишет агентство ТАСС, на дорогах резко упала видимость. Ограничения затронули прежде всего большегрузный транспорт.
Комментарии2
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luger_max_otto 26 декабря 2018 | 10:51
В России четыре причины катастроф: зима, весна, лето и осень.
tvitov66 26 декабря 2018 | 11:14
Давно "ГосДуре"(с) пора принять Закон, запрещающей снег зимой, а Роспотребнадзору обеспечить!
Табло с погодой запретить - как табло с валютой и тогда наступит стабильность и прорыв!