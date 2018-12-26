На Киевском направлении произошёл сбой в движении электричек
Об этом сообщает Московская железная дорога. Там отмечают, что причиной стала внезапная остановка одного из пригородных поездов. Детали не уточняются.
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Об этом сообщает Московская железная дорога. Там отмечают, что причиной стала внезапная остановка одного из пригородных поездов. Детали не уточняются.
Комментарии5
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chajnick 26 декабря 2018 | 10:38
На Киевском направлении произошёл сбой в движении электричек
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ДРГ СБУ?
kottigr1 26 декабря 2018 | 10:47
chajnick: Тут одно из двух.. Либо бандеровцы, либо партизанам Ковпака забыли рассказать, что ВОВ уже кончилась...
compare 26 декабря 2018 | 10:54
как же теперь,россияне поедут на дачи?)) ей-бан,новость из области "у марьи петровны,что в Ужгороде,вскочил прыщ на причинном месте...что же делать-то теперь?
vladimirgornitsky 26 декабря 2018 | 11:02
"Киевское направление" в наши дни звучит зловеще-двусмысленно.
Заставляет вспомнить сводки Совинформбюро...
Даже фильм такой был военный - "На Киевском направлении"...
ivar1964 26 декабря 2018 | 11:04
И это прекрасная новость! Будет еще лучше, когда произойдет сбой и на Минском направлении. И на прочих направлениях тоже.