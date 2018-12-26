Брату фигуранта так называемого «дела сети» ограничили доступ к банковским счетам

Алексей Чернов получил уведомление от Сбербанка. В нём говорилось, что ограничения связаны с возможной причастностью к экстремистской деятельности или терроризму. Об этом сам Чернов рассказал «Новой газете». Он уточнил, что сообщение от банка пришло после того, как он оплатил отправку письма своему брату через сервис ФСИН.

Фигурантов «дела сети» обвиняют в создании террористического сообщества.