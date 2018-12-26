Брату фигуранта так называемого «дела сети» ограничили доступ к банковским счетам
Алексей Чернов получил уведомление от Сбербанка. В нём говорилось, что ограничения связаны с возможной причастностью к экстремистской деятельности или терроризму. Об этом сам Чернов рассказал «Новой газете». Он уточнил, что сообщение от банка пришло после того, как он оплатил отправку письма своему брату через сервис ФСИН.
Фигурантов «дела сети» обвиняют в создании террористического сообщества.
Комментарии6
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olegleon 26 декабря 2018 | 10:35
Сбербанк считает ФСИН экстремистской организацией? ну, это их мнение
neyexo 26 декабря 2018 | 10:38
Думаю, относится не только к экстремистам и их родным.
Бывают и случайные блокировки, потом месяц бегаешь и доказываешь
gregor 26 декабря 2018 | 10:48
Чем ближе агония властей ,тем больше маразма ,идиотизма ,лицемерия и невежества . И было бы это смешно , если бы не грустно и стыдно за большинство ,которое этот маразм оодобрямс .
archibald_dandy_esquire 26 декабря 2018 | 10:48
то есть, на брата подследственного тоже "сошьют" дело о пособничестве?
вот так ФСБ делает "экстремистов и террористов" из невиновных
на Кавказе проще - "...давай деньги и барана на шашлык! нет?!! - террорист!!! " - и убивают, положив рядом с убитым пару патронов
plidurok Андрей Филимонов 26 декабря 2018 | 10:54
Гэбэшная формулировка "Брат отвечает за брата" становиться традицией. Сначала ответил Олег Навальный, далее везде.
docanna65 26 декабря 2018 | 10:55
Беспредел.