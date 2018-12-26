Александр Овечкин стал лучшим спортсменом России 2018 года по версии газеты Спорт-Экспресс

Сто журналистов самого популярного спортивного издания страны поставили на первое место спортсмена, который не имеет никакого отношения к двум главным событиям года – Чемпионату мира по футболу в России и Олимпийским Играм в Пхенчхане. На игры Овечкин поехать не смог, хоть и очень хотел, а на чемпионат мира приехал, но принял в нем участие как болельщик. Зато Овечкин выиграл Кубок Стэнли в составе Вашингтон Кэпиталз, снова стал лучшим бомбардиром НХЛ и забросил свою шестисотую шайбу. На второе место коллеги поставили олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая ворвалась в элиту именно в этом году, а на третье – нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбу. Он смог изменить свое отношение к игре и наше отношение к нему и забил на чемпионате мира три мяча. На четвертой позиции капитан команды Игорь Акинфеев, а замыкает пятерку самый знаменитый дагестанец в мире боец Хабиб Нурмагомедов.

В первой десятке три спортсмена — хоккеисты, двое – футболисты, а по одному представляют фигурное катание, бои без правил, лыжи, легкая атлетика и спортивная гимнастика