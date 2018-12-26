В Челябинске, Кургане и Ханты-Мансийске сегодня отменены занятия в школах
Это связано с морозами. В Челябинске температура опустилась до минус 29, в Ханты-Мансийске до минус 38. Детям разрешили не ходить в школу и в первые и во вторую смены. Правда, в Челябинске и Ханты-Мансийске это не распространяется на учеников старших классов.
Комментарии3
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pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 26 декабря 2018 | 10:16
У нас в 100 км от Кургана второй день стоит под 40 мороза.
omichka 26 декабря 2018 | 10:37
pretendent_2012:
У нас тоже в понедельник-вторник было 35-36 Ц.
Совет: по утрам холодная вода. Душ - достаточно после обычной процедуры 8-10 секунд обжигающе холодной воды, и сразу завершить, не возвращаясь к теплой приятной водичке. Если нет возможности принять душ - хотя бы облейте плечи над тазом.
Вы не будете чувствовать холод по крайней мере до обеда. Плюс закалка, соплит не будет мучить. Кстати, сенная лихорадка отступит.
omichka 26 декабря 2018 | 10:39
omichka:
Добавлю. Не лейте холодную воду на голову и поясницу. Новичкам 10 секунд много.