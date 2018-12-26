В Челябинске, Кургане и Ханты-Мансийске сегодня отменены занятия в школах

Это связано с морозами. В Челябинске температура опустилась до минус 29, в Ханты-Мансийске до минус 38. Детям разрешили не ходить в школу и в первые и во вторую смены. Правда, в Челябинске и Ханты-Мансийске это не распространяется на учеников старших классов.