В Махачкале сорвали показ фильма о корейской поп-группе BTS...

Местные блюстители нравственности заподозрили музыкантов в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Фильм «Love Yourself», посвященный популярной корейской группе BTS, сегодня покажут в десятках российских городов – но не в Махачкале. Там силами объединений, выступающих против «неформалов», «разврата» и «осовременивания земляков», удалось добиться отмены показа. Как пишет «Коммерсант», лента вызвала их недовольство из-за недостаточно мужественной внешности участников BTS. В соцсетях распространили призыв выступить против «фильма про семь корейских гомосеков». После этого кассирам кинотеатра было дано указание не продавать билеты, а организаторы проката подтвердили отмену показа. В фан-группах корейских музыкантов критикуют «блюстителей нравственности» и предлагают два варианта: либо скачать фильм и посмотреть его дома, либо отправиться в соседний Грозный – там сорвать показ никто не угрожал.

Ранее дагестанские противники «неформалов» сорвали традиционный дагестанский аниме-фестиваль, а сейчас переключились на спектакль «Мастер и Маргарита», поставленный в местном медучилище.