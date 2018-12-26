Россияне почувствовали военную угрозу и стали лучше относиться к армии
Россияне почувствовали военную угрозу и стали лучше относиться к армии, заявляют во Всероссийском Центре изучения общественного мнения. По словам директора ВЦИОМ Валерия Фёдорова, ещё 5 – 7 лет назад граждане России не очень полагались на вооружённые силы, но и не так остро ощущали наличие внешней военной угрозы. По словам Фёдорова, примерно две трети россиян хотели бы видеть кого-либо из своего окружения на службе в армии. При этом около половины молодых людей допризывного возраста высказались против службы, сообщает агентство ТАСС.
Комментарии46
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compare 26 декабря 2018 | 11:02
какую "они" угрозу пояуяли?! от кого?! если им,внутри страны,свои "лыдыры",постоянно вдалбливают,что пора всем сдохнуть? вранье,эти "мнения",получается,что народж весь! лишился всякого разума и находится на стадии поросят? так-то,врать,может не стоит?
good_water 26 декабря 2018 | 11:02
Армия и флот вот России оплот!
И если посягнёт на наши границы враг то его ждёт мощный железный кулак!
polikarpich 26 декабря 2018 | 11:20
good_water: На всякий мощный кулак найдётся кастет с шипами. Таких "мощных кулаков" сколько уже было в истории! И где они все сейчас?
А нашенский "железный кулак" уже несколько подржавел.
good_water 26 декабря 2018 | 11:27
polikarpich:
Полемизировать с тобой нет смысла
В твоей голове моча да и та скисла!
polikarpich 26 декабря 2018 | 11:38
good_water: Не полемизируй. Осознай, как неоспоримый факт, как непреложную истину.
nigelliri56 26 декабря 2018 | 11:14
Змея и пила
Не устремляйтеся того критиковать,
Кого немножечко трудненько подкопать,
Все ваши сборы
И наплетенны вздоры
Не сделают ему малейшего вреда,
А вам наделают премножество стыда.
Змея нашла Пилу: зверок ея то взгляду.
Змея не думает усердно ни о ком
И не скупится тратить яду,
Грызет Пилу и лижет языком.
Что больше вкруг Пилы она яряся вьется,
То больше крови льется,
И, проливая кровь потоком из себя,
Пилу губя,
Кровь собенну за кровь чужую почитает
И кровью тает,
Пилу пилит,
Язык болит,
Истрескалися губы.
Увидела Змея, переломавши зубы,
Что тронута она была,
А не Пила.
Сумароков А.П.