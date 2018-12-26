Россияне почувствовали военную угрозу и стали лучше относиться к армии, заявляют во Всероссийском Центре изучения общественного мнения. По словам директора ВЦИОМ Валерия Фёдорова, ещё 5 – 7 лет назад граждане России не очень полагались на вооружённые силы, но и не так остро ощущали наличие внешней военной угрозы. По словам Фёдорова, примерно две трети россиян хотели бы видеть кого-либо из своего окружения на службе в армии. При этом около половины молодых людей допризывного возраста высказались против службы, сообщает агентство ТАСС.