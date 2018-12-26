Израиль атаковал военные объекты Сирии в ответ на запуск зенитной ракеты по территории еврейского государства
По меньшей мере трое сирийских военных получили ранения.
Ракеты по военным объектам в южных и западных окрестностях Дамаска были запущены израильскими самолетами, находившимися в ливанском воздушном пространстве, сообщает сирийское государственное агентство SANA. По его данным, средствам противовоздушной обороны удалось перехватить ракеты до того, как они достигли своих целей. Тем не менее три солдата получили ранения, кроме того, был уничтожен один склад боеприпасов. При этом, как сообщает телеканал Al Arabiya, повреждены по меньшей мере три склада. Всего было выпущено более 20 ракет.
Накануне пресс-служба израильской армии в своем Twitter сообщила, что системы ПРО страны были приведены в действие в связи с зенитной ракетой, запущенной с территории Сирии. Сообщалось, что эта атака не привела к разрушениям и жертвам.
Израильские власти пока официально не прокомментировали о воздушной атаке на Дамаск.
Комментарии101
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arye_11 26 декабря 2018 | 10:04
По хорошей традиции доблестные сирийские ракетчики (или российские, кто из там поймет?), попали в собственный дом в Дамаске.
pattrick1 26 декабря 2018 | 10:06
Израиль атаковал военные объекты Сирии в ответ на запуск зенитной ракеты по территории еврейского государства...
Надо поставить в Сирию "Искандеры" и "Точки У", для ударов возмездия по территории агрессора.
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 26 декабря 2018 | 10:10
pattrick1: Израиль атаковал военные объекты Сирии
в ответ
на запуск зенитной ракеты по территории еврейского государства...
-
Так при возможной провокации
самих же обиженных
в гонке вооружений и развяжется мировая ядерная
с исчезновением разума на Земле...
pattrick1 26 декабря 2018 | 10:16
pretendent_2012:
Если терпеть и не отвечать мощным ударом на мелкие провокации украинцев и израильтян, то США начнут ядерную войну раньше на год или два.
bazilgu 26 декабря 2018 | 10:31
pattrick1: "США начнут ядерную войну...".
Зачем?
kit07_12 26 декабря 2018 | 10:38
//Ракеты по военным объектам в южных и западных окрестностях Дамаска были запущены израильскими самолетами, находившимися в ливанском воздушном пространстве//
То, что израильские летчики сцут теперь залетать в воздушное пространство Сирии, можно приветствовать. Но интересно, что пуляют ракеты они не со своей территории, а из воздушного пространства Ливана. Понятно, что соблюдать международное право и уважать границы суверенных государств мы требуем только от России и стран-изгоев, и никак от Израиля или там США, но все же спрошу, а Ливан давал Израилю право залетать в свое воздушное пространство для атаки территории Сирии?
arye_11 26 декабря 2018 | 10:49
kit07_12:
но все же спрошу, а Ливан давал Израилю право залетать в свое воздушное пространство для атаки территории Сирии?
________________________________________
А зачем?
Разве Германия давала советским ВВС разрешение залетать на свою территорию?
Вот тот-то и оно.
С 1949 по 1983 у Израиля было состояние войны с Ливаном.
В 1983 Израиль и Ливан подписали договор о прекращении военных действий(не о мире, лишь о прекращении).
В 1984 Ливан в одностороннем порядке этот договор расторг.
С тех пор опять война и никаких разрешений не требуется
kit07_12 26 декабря 2018 | 11:00
arye_11: //В 1984 Ливан в одностороннем порядке этот договор расторг.
С тех пор опять война и никаких разрешений не требуется //
Хороший ход. Надо использовать израильский опыт. У нас ведь тоже только что Украина в одностороннем порядке расторгла договор с Россией.
arye_11 26 декабря 2018 | 11:08
kit07_12:
Не идиотствуй, водоплавающий.
Расторжение Договора о Дружбе юридически вовсе не равнозначно объявлению и ведению войны.
Как же рьяно ты хочешь войны...
Не зря говорят, что "за одного битого двух небитых дают".
Те, послевоеные, на все были согласны, "лишь бы не было войны".
Но уже подрос молодняк, для которого война желанна, для которого война - это красочные фильмы с мужественными героями и крутобедрыми гламурными девицами.
А это немного не так, точнее, это совсем не так.ж
Не зови лихо, кусок ты идиота, оно само придет
kit07_12 26 декабря 2018 | 11:24
arye_11: //Расторжение Договора о Дружбе юридически вовсе не равнозначно объявлению и ведению войны. //
Ты хочешь сказать, шо хохлы не воюют с Россией? Но ведь ихний Гавнокомандующий казав, шо они отражают российскую агрессию? Тут треба разобраться, агрессия чи война, чи ни война. Воюют хохлы, не воюют. Дружить уже не дружат, это понятно. Это я приветствую. Это первый шаг. Вторым шагом будет не признание украиньских выборов в марте и не признание легитимности их власти. Это развяжет нам руки.
//Как же рьяно ты хочешь войны...//
Я хочу освобождения юго-востока Украины от бандеровской оккупации. Если это возможно достичь мирным путем, я только за. Если войной, значит, войной. Надо только. чтобы они дали повод, как Саакашвили в 2008 году.
bazilgu 26 декабря 2018 | 10:52
kit07_12: Я не знаю давал ли Ливан Израилю разрешение. И не делаю никаких выводов на этот счет именно потому, что не знаю. В отличии от многих "комментаторов".
kit07_12 26 декабря 2018 | 11:03
bazilgu: Ты не просто не знаешь, ты и не хочешь знать. Потому что не хочешь обвинять Израиль в нарушении международного права, нарушении границ суверенных государств и все такое. Россию ты обвинять любишь, а Израиль нет. Поэтому предпочитаешь ничего не знать. Меньше знаешь крепче спишь.Спи спокойно, дорогой товарищ, не тревожь свои либеральные скрепы ненужным знанием.
yan19 26 декабря 2018 | 10:57
kit07_12: Китуша-а зачем С300аж на 300км стрелять могет? От Акко до Дамаска-130 км..
Тоже до Ливана..
Зачем в Сирию залетать то? Да и когда вы свой самолет снесли-ВВС Изрпиля из нейтральных вод бомбочки умные пуляли..
Надо будет и в Сирию прилетят..
1.5 часа по обьектам в Дамаске-22 ракетами и десяткам умных бомб-удары наносили двумя волнами..
Опять земля кривая С300 попалась?
Ты Ливан дал право иметь в себе-незвконное террорестическое образование как Хизбалла..
Унивтожать угрозу себе-неотьемлимое право любого государства..
Россия на дальних подступах..
Израиль на ближних..И плевать не ваши С300-400 и на#рать на панцири...
kit07_12 26 декабря 2018 | 11:34
yan19: //1.5 часа по обьектам в Дамаске-22 ракетами и десяткам умных бомб-удары наносили двумя волнами.. //
22 ракеты и десятки умных бомб это считай ничего. КПД этого ноль целых хрен десятых. Таким ничтожным уроном войны не выигрываются. Чтобы реально помешать скажем развертыванию иранских войск в Сирии, нужны даже не тысячи, а десятки тысяч бомб. И понятное дело, не умных, потому что одна умная бомба в тысячу раз дороже неумной, и она стоит дороже, чем тот вред, который она наносит врагу.
Что касается С-300, ты несешь пургу, которую даже комментить лень. С-300 может вести и пулять по цели на расстоянии 300 км, но нужно же учесть время подлета зенитной ракеты. Ну видит С-300 израильские самолеты над территорией Ливана, дальше что? Надо их сразу обстреливать? А дальность обнаружения крылатых ракет вообще зависит от рельефа. Крылатые ракеты летят близко к земле, прячась от радара складками местности, поэтому их обнаруживают и сбивают на подлете к цели. Это ежу понятно, но не глупому еврею, хехе
chichanik 26 декабря 2018 | 11:23
kit07_12: >> сцут теперь залетать в воздушное пространство Сирии
Они, к сожалению, вынуждены учитывать дополнительный фактор,
который называется - "не дать сирийской ПВО нанести ущерб российским вооружённым силам" ...
это большой успех российской военно-политической "дипломатии"
galen 26 декабря 2018 | 10:45
bazilgu: Патрику голоса подсказали .
gotoviy_emigrant 26 декабря 2018 | 10:56
bazilgu: в голове patrick1 уже гремят ядерные взрывы и выпадает радиоактивный осадок. Он просто наносит ответный удар
quietthought 26 декабря 2018 | 11:37
gotoviy_emigrant:Был у Гашека именно такой персонаж,кадет Биглер
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 26 декабря 2018 | 10:36
pattrick1: мощным ударом
-
Можно, но тоже при мощной
провокации, чего не стал делать Сталин
против Гитлера в 41-м.
jurmak 26 декабря 2018 | 10:44
pattrick1: а слабо вломиться в кремль, кулаком по столу и потребовать - доколе?
shadowgabriel 26 декабря 2018 | 10:48
pattrick1: Раньше, чем начнешь ты? Так это ж хорошо!
quietthought 26 декабря 2018 | 11:00
attrick1: Зачем,если есть где-то такие как ты?Ты ж гнильё,разложенец,ты биоразлагаемое оружие
ex_ex 26 декабря 2018 | 10:28
pretendent_2012: Вы хотите кремлеботов напугать исчезновением разума? :-) Для них это не представляется проблемой.
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 26 декабря 2018 | 10:37
ex_ex: напугать
-
Инстинкт самосохранения есть у всех нормальных.
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 26 декабря 2018 | 10:38
luger_max_otto: ядерная война просто никому не нужна.
-
"Мёртвая рука"
запрограммирована на автоматическое применение ЯО.
taglit 26 декабря 2018 | 10:44
pretendent_2012: По сведениям сирийской оппозиции, атаке подвергся штаб 10-й дивизии сирийской армии в населенном пункте Катана, западнее Дамаска. По другим данным, был атакован штаб 4-й дивизии. В свою очередь, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщил, что атаке подверглись три склада с боеприпасами, принадлежащими "Хизбалле" или Ирану.
Израильские СМИ сообщают со ссылкой на неофициальные источники в Сирии, что в ходе атаки были выпущены не менее 22 ракет.
Сайт Nziv со ссылкой на ливанский источник передает, что в результате удара по целям в Сабуре, к западу от Дамаска был уничтожен склад ракет "Фаджар-5" иранского производства (дальность до 75 км), который охраняли солдаты 4-й дивизии под командованием генерал-майора Маэра Асада. Кроме того, в районе Димаса был атакован штаб "Хизбаллы", расположенный в местной школе. В Сабуре был обстрелян штаб 4-й сирийской дивизии, в Катане – штаб 10-й сирийской дивизии. В районе города Аль-Таль, к северу от Дамаска, был атакован военный завод. Кроме того, удары были нанесены по штабу 68-й сирийской бригады и 137-му артиллерийскому дивизиону в районе Хан аш-Шейха.
taglit 26 декабря 2018 | 10:46
taglit: В публикациях израильских СМИ отмечается, что удар по цели к западу от Дамаска был нанесен через несколько часов после того, как в международном аэропорту Дамаска (в 19:45) совершил посадку самолет Boeing 747 иранской гражданской авиакомпании Fars Air Qeshm, который, вероятно, доставил в Сирию военное оборудование или вооружения. Ранее неоднократно сообщалось, что гражданские самолеты этой иранской авиакомпании осуществляют перевозки военных грузов.
Сообщается также, что целью атаки могла быть делегация "Хизбаллы", прибывшая в Дамаск из Бейрута примерно в 16:00, чтобы сесть на иранский самолет и отправиться в Тегеран на похороны умершего 25 декабря иранского высокопоставленного чиновника Хашеми Шахруди.
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 26 декабря 2018 | 10:51
taglit: "Хизбаллы",
-
Она признана ООН экстремистской?
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 26 декабря 2018 | 10:50
taglit: Израильские СМИ сообщают со ссылкой
на неофициальные источники в Сирии,
что в ходе атаки были выпущены
не менее 22 ракет.
-
Это зеркальный ответ?
maya11 26 декабря 2018 | 10:16
edyunia: Надеюсь что именно так и произойдет.
vikwlad 26 декабря 2018 | 10:35
Израильские ракеты были сбиты и не достигли своих целей. Тем не менее три солдата получили ранения, кроме того, был уничтожен один склад боеприпасов и были повреждены, по меньшей мере, ещё три склада.
Ну, что ещё смешее можно придумать?
Смешнее только заявления Путина, что в Донбассе настамнет, а в Крыму пошёл референдум.
vikwlad 26 декабря 2018 | 10:38
vikwlad: ̶п̶о̶ш̶ё̶л̶ ̶ прошёл
kit07_12 26 декабря 2018 | 10:49
vikwlad: //Смешнее только заявления Путина, что в Донбассе настамнет, а в Крыму пошёл референдум. //
Конечно, какой в Крыму референдум, если людей сгоняли на избирательные участки под дулами автоматов.
quietthought 26 декабря 2018 | 11:39
kit07_12:Крым передали в 1954 незаконно.Подарки территорий с людьми вообще безнравственно смотрятся.
ostapba 26 декабря 2018 | 10:14
pattrick1: ты абкакался проспавши??
.....Сирийские ПВО отразили ракетную атаку армии Израиля. Об этом сообщает агентство SANA.
В сети появились кадры перехвата ракеты в небе над Дамаском. Автор видео, журналист Бабак Тагхвай (Babak Taghvaee) утверждает в своем Twitter, что для отражения нападения использовался российский комплекс «Панцирь-С2». Однако данные комплексы не передавались сирийской стороне, а лишь используются для прикрытия российской военной базы в Хмеймиме.
«Панцирь-С2» представляет собой модернизацию комплекса «Панцирь-С», закончившую испытания в середине 2015 года и принятую на вооружение в 2016-м. Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А38М и управляемыми ракетами 57Э6Е с границами зоны поражения до 18-20 километров по дальности и до 15 километров по высоте.
mikhail_rossyanin 26 декабря 2018 | 10:20
ostapba: передавались Панцири, о чем стало известно, когда Израиль обнародовал видос попадания ракеты в соответствующий комплекс. Тогда наши и сознались, что Панцири у САР есть.
vilingrad 26 декабря 2018 | 10:37
pattrick1: Черт его знает, но на фоне мутных метаний российской власти евреи выглядят молодцами. Чётко знают, что делают- и бандеровцам есть чему поучиться...
А патрики опять облизнули слюну с лица. И это тоже приятно:)
shadowgabriel 26 декабря 2018 | 10:46
pattrick1: pattrick1: pattrick1: Мальбруг в поход собрался... Твоим "искандерам" будет не до смеха.
iguanodon 26 декабря 2018 | 10:55
pattrick1:Ты оказался тупее,чем можно было предположить.Название перечитай ещё раз,дубина
a_and_ts Александр Симо 26 декабря 2018 | 10:57
pattrick1: их перехватят, а вот ответка до Москвы долетит.
pavelgen Павел Гендельман 26 декабря 2018 | 11:30
pattrick1: В отличие от Вас наши военные понимают, что "Искандеры и Точки "У" до района дислокации в Сирии не доедут, их уничтожит "неизвестная сила"!
quietthought 26 декабря 2018 | 11:35
pattrick1: Под кликухой "Ошеров" не ты выступаешь?Где пост "Конец израильской безнаказанности-3"?
zztop1960 26 декабря 2018 | 10:21
arye_11: Девиз российских ПВО - " Бей своих , что бы чужие боялись ! "
olegleon 26 декабря 2018 | 10:26
arye_11: а по какой традиции самолёты находились в воздушном пространстве другого государства?
tvitov66 26 декабря 2018 | 10:31
olegleon: да это ваще не они - их там нет! /самая высокодуховная традиция/
kit07_12 26 декабря 2018 | 10:41
tvitov66: Как истинный обчечеловек и борец за либеральные ценности и скрепы, ты должен гневно обличать действия израильских ихтамнетов и требовать международных санкций для наказания ахрессора.
Шо? Не требуешь? И с плакатиком к израилскому посольству не пойдешь? А как же либеральные скрепы???
tvitov66 26 декабря 2018 | 10:45
kit07_12: я вообще никому и ничего не должен - даже кредиты в банках не брал. И кто вам сказал что я либерал? Я анархист
kit07_12 26 декабря 2018 | 10:51
tvitov66: //И кто вам сказал что я либерал? Я анархист //
Чудик, быть анархистом можно было лет сто назад, или сто пятьдесят. Называться анархистом в наше время это все равно что назвать себя дебилом, без вариантов.
tvitov66 26 декабря 2018 | 10:56
kit07_12: но ты же называешь себя патриотом, хотя сам вылизываешь ворам и жуликам, и нормально себя ощущаешь, так что не сцы в компот димону
kit07_12 26 декабря 2018 | 10:54
tvitov66: Я так понимаю, ты безмозглая навальновская школота? Если да, то это еще ничего, подрастешь поумнеешь, а пока называй себя анархистом, похеристом или кем хошь, чем бы дитя не тешилось...
tvitov66 26 декабря 2018 | 11:04
kit07_12: если бы ты чоныть понимал, то догадался бы что значат цифры 66
kit07_12 26 декабря 2018 | 11:10
tvitov66: Неужели год твоего рождения??? То есть тебе уже за полтинник и ты называешь себя анархистом, как безмозглый прыщавый подросток? Может, и в прикиде соответствующем ходишь? Да, это уже не лечится...
tvitov66 26 декабря 2018 | 11:20
kit07_12: анархизм это система взглядов отказа от примата государства и ничего более. А твой "патриотизм" это прежде всего вылизывание властьимущим ... так что наяривай дальше, у тя хорошо получается :)
olegleon 26 декабря 2018 | 10:42
tvitov66: ну да. Израиль аннексирует территории, то мы его пожурим. а если Россия, то санкции.
Израиль вторгается на чужую территорию, то мы не заметим этого. Россия - санкции.
(с) принципиальные западные страны
tvitov66 26 декабря 2018 | 10:49
olegleon: мне глубоко пополам до Израиля, США и Британии, меня интересует то воровство и беспредел что творится в моей стране, в которой между прочем (УК РФ Статья 353.) Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны является уголовным преступлением, впрочем так-же как и наемничество
olegleon 26 декабря 2018 | 10:54
tvitov66: т.е. санкции ввели за то, что в России не выполнили статью УК РФ?
tvitov66 26 декабря 2018 | 11:02
olegleon: за то что нарушаем международные договора и соглашения: Будапештский меморандум, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной, Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву ...
olegleon 26 декабря 2018 | 11:31
tvitov66: а когда Израиль нарушает эту конвенцию, захватывая суда, то какие санкции против Израиля ввели США и ЕС?
galen 26 декабря 2018 | 10:52
olegleon: А аннексированный Кёнигсберг ? За него никто никого не журит ,все понимают ,что кто начал ,у того и убыло . С Голанами то же .
olegleon 26 декабря 2018 | 10:58
galen: серьёзно? Калифорнию и Техас будем вспоминать? Северную Ирландию вспомним? колонии "демократических государств", которые они аннексировали 500 лет, будем вспоминать?
а Западную Украину?
galen 26 декабря 2018 | 11:06
olegleon: Ну если так далеко заходить ,то и завоевания Ивана Грозного и присоединение Сибири Вы признаете не законными ?
olegleon 26 декабря 2018 | 11:27
galen: вот мы и пришли к тому, что считать законным, а что нет.
и, если вспомнит, Израиль не признаёт Крым российским, но признаёт Иерусалим израильским.
т.е. обычные "двойные стандарты".
quietthought 26 декабря 2018 | 11:02
olegleon: А Вы здесь вообще при чём?
verynaive 26 декабря 2018 | 10:46
olegleon: Чего удивительного? Находятся же российкие войска в Крыму и Донбассе по приглашению киевского правительства.
yan19 26 декабря 2018 | 11:00
olegleon: а по какой традици самолеты находились в воздушном пространстве другого государства?
На ВКС Люфтваффе в 1.5 тыщ км от Фатерлянда намекаете?
nefanat_il 26 декабря 2018 | 10:44
arye_11: "По сообщениям некоторых арабских СМИ, сирийцы впервые применили "ПВО нового типа", по-видимому, речь идет об С-300.
По информации ливанского телеканала "Аль-Манар", в результате авиаударов в Сирии по меньшей мере 35 погибших. Американские СМИ со ссылкой на источник информации в Пентагоне утверждают, что в результате удара пострадали высокопоставленные командиры террористической организации "Хизбалла": удар был нанесен в тот момент, когда полевые командиры поднимались на борт самолета, который должен был следовать в Иран.
Телевизионный канал "Аль-Арабия" сообщил, что в результате удара были уничтожены три военных склада, принадлежащих Ирану. SANA ранее сообщало об одном складе, не приводя подробности о том, кому он принадлежит." - новости 9-го канала Израиля.
kottigr1 26 декабря 2018 | 10:05
С-400 спрятались и плачутЪ....
ostapba 26 декабря 2018 | 10:16
....
Израиль двумя волнами атаковал пригороды Дамаска. Атака была предпринята практически
сразу после приземления в аэропорту Дамаска иранского "Боинга" с грузом для Хезболлы.
Израильские самолеты наносили удары из воздушного пространства Ливана.
Эта атака - первая масштабная акция Израиля после того, как был сбит российский самолет в Латакии.
Российские системы ПВО никак не отреагировали на израильскую атаку.
Во всяком случае, ни сообщений о применении, ни сообщений о поражении целей нет...
От слова совсем...
Даже..
quietthought 26 декабря 2018 | 11:05
ostapba:Между российскими и израильскими военными есть телефон,"горячая линия".Недавно Генштаб в Москве посетила группа израильских военных во главе с генералом,начальником оперативного управления Генштаба Израиля
zztop1960 26 декабря 2018 | 10:16
kottigr1: Наверное у российских С-400 в Сирии ракеты не того калибру
mikhail_rossyanin 26 декабря 2018 | 10:23
Просто хватает ума не поражать воздушные цели, находящиеся в воздушном пространстве соседнего государства. Попросит Ливан САР "сбивать" то, что в его пространстве летает, Израиль будет "обстреливать" с территории Иордании. Входить, как раньше, в воздушное пространство САР или обстреливать "с моря", как видим, Израиль пока не собирается.
Еще несколько подобных атак из "чужого" пространства и в принципе САР может считать это проявлением агрессии со стороны соответствующих государств, а значит... и сбивать не понравившиеся вс в их пространстве.
irina1980 26 декабря 2018 | 10:48
mikhail_rossyanin: Нет лучшей системы для уничтожения израильских ракет чем сирийские и иранские склады оружия и боеприпасов. При попадании в таковой склад ракета гарантированно уничтожается.
quietthought 26 декабря 2018 | 11:10
irina1980: А знаете,каких денег ракета стоит?Огогогого.А склад ничего не стоит,иранцы его за нефтедоллары дармовые покупают.Израильский же пролетарий горбатится,чтобы сделать такую современную,инновационную технику
yan19 26 декабря 2018 | 11:03
mikhail_rossyanin: Ха не смеши..
Когда это в Сирии-считались с Ливаном?
Могли сбивать-сбили бы...
Просто-нечем...
С300 не способны остановить ВВС Израиля и это свершившийся факт...
yan19 26 декабря 2018 | 11:07
mikhail_rossyanin:Географию в школе учил? С моря атаковали обьекты на побережье...
А Дамаск удобнее с территории Ливана..
Кстати уже тогда-в Латакии С400 было-защищало базу Хамеймим..Похоже что именно С400 и снесли свой Ил20не сумев засечь-Ф16 ВВС Израиля...
quietthought 26 декабря 2018 | 11:07
mikhail_rossyanin:Не горячитесь.Израиль произвёл пуски в ответ на ракетный обстрел.Возможно,обстрел был инспирирован Тегераном
chichanik 26 декабря 2018 | 11:30
mikhail_rossyanin: Израиль будет "обстреливать" с территории Иордании
Это невозможно ... есть мирный договор с Иорданией..
Один из пунктов,КСТАТИ, - зашита Израилем неба Иордании .
ostapba 26 декабря 2018 | 11:36
переводчик Гугла говорит что-то типа:
.....
".....сообщениям, все лидеры Хезболлы пострадали от израильского авиаудара по столице Сирии Дамаску.
Информация была передана Newsweek из источника Министерства обороны США, которому был предоставлен доступ к информации от израильских высокопоставленных офицеров, непосредственно осведомленных о нападении. Воздушный удар Израиля был нанесен через несколько минут после того, как лидеры сели в самолет, направлявшийся в Иран.
По словам источника, несколько иранских пунктов поставки боеприпасов также стали целью бомбардировки. пункты снабжения содержали ценные боеприпасы с GPS-наведением с 2017 года, одни из лучших, доступных для иранской армии и "Хизбаллы" ..
...
Even !!
yan_muha 26 декабря 2018 | 10:14
Кто к нам с чем зачем - тот от того и того...
gregor 26 декабря 2018 | 10:20
Браво Израиль ,мочи террористов , меньше терактов будет в Мире , в том числе и в России .
horax 26 декабря 2018 | 10:27
Израильской армии "кривизна Земли" не мешает.
В отличии от расейской.
Что - хорошо.
kuchumka 26 декабря 2018 | 10:31
Потомки неразумных хазар все нормальным людям жить не дают
punyoshohlai 26 декабря 2018 | 10:37
kuchumka: Потомки неразумных хазар
Арабы? Не знал
kuchumka 26 декабря 2018 | 10:44
punyoshohlai: евреи или ты не знал что генетически евреев не существует, а те кто назыаает себя евреями есть потомки тюркских иудаизированных хазар.
punyoshohlai 26 декабря 2018 | 10:57
kuchumka: те кто назыаает себя евреями есть потомки тюркских иудаизированных хазар
Вопрос на засыпку: кто же в таком случае иудаизировал хазар?
Хазары - тюркский народ, пришедший с востока. А ни христианства, ни тем более ислама тогда еще не было.
quietthought 26 декабря 2018 | 11:12
kuchumka:А правда,что такие как ты шарики лепят из говна по технологии жуков-навозников?
yan19 26 декабря 2018 | 10:38
kuchumka: kuchumka: Все потомки неразумных хозар-живут в России..
Порода-тролли..
Подвид "кучумки"
Все потомки разумных хозар-живут в Израиле...
kuchumka 26 декабря 2018 | 10:47
yan19: ну да, получается весь РЕК неразумные хазары, чего то я так и думал.
galen 26 декабря 2018 | 10:57
yan19: Один слог у него лишний "чумка" - инфекционное заболевание ,так что удивляться ?
galen 26 декабря 2018 | 10:55
kuchumka: Потомки " не разумных хазар " до сих ппор в Крыму живут
grazschdanin 26 декабря 2018 | 10:44
С-300 работают. И работают эффективно.
yuryman 26 декабря 2018 | 10:51
grazschdanin: Шойгу, ты что ли ?
punyoshohlai 26 декабря 2018 | 11:00
grazschdanin: С-300 работают. И работают эффективно.
Да ну!
greeg1 26 декабря 2018 | 10:51
Израильские власти пока официально не прокомментировали о воздушной атаке на Дамаск.
А что тут комментировать. Хорошие дела делаются молча. Тимур и его команда тоже себя не рекламировали.
quietthought 26 декабря 2018 | 11:14
greeg1:Только пустыми жестянками на всю Рублёвку и Новую Ригу звякали.А папа Жени,полковник Александров,потом от дедушки Симы Симакова выслушивал :-)
a_and_ts Александр Симо 26 декабря 2018 | 10:56
Ну и славно. Нпдеюсь С- 300 у Сирии больше нет.
mobile_actor 26 декабря 2018 | 10:56
А сколько было вопежа: теперь Израиль не смеется.
alex949 26 декабря 2018 | 10:57
Сдались бы в 41 Германии, сейчас бы сидели в барах и пили баварское пиво !
compare 26 декабря 2018 | 10:59
молодцы! единственная в регионе сила,которая может любого наглеца и оборванца поставить в нужную позу и воткнуть нужное средство "оздоровления психики"! вива,Израиль!
venikoff 26 декабря 2018 | 11:03
Бедные изарлитяне,живу ни кого не трогают и почему на них так весь арабский мир ополчился!? Бедолаженьки пейсатые,мне их так жалко!
timudjin 26 декабря 2018 | 11:22
Тихой сапой, под дурачков, то тут, то там, но неуклонно развязывается мировая война. Слушайте, а в Израиле люди, думают что их, мировая война не заденет ? Всем народам мира, в один день надо выйти на улицу и требовать от своих властей прекратить развязывать мировую войну... Россия поставила ПВО Сирии. Какие удары по Сирии ??? Ладно военные без головы. Люди, выходи на марш мира !