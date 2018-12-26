Израиль атаковал военные объекты Сирии в ответ на запуск зенитной ракеты по территории еврейского государства...

По меньшей мере трое сирийских военных получили ранения.

Ракеты по военным объектам в южных и западных окрестностях Дамаска были запущены израильскими самолетами, находившимися в ливанском воздушном пространстве, сообщает сирийское государственное агентство SANA. По его данным, средствам противовоздушной обороны удалось перехватить ракеты до того, как они достигли своих целей. Тем не менее три солдата получили ранения, кроме того, был уничтожен один склад боеприпасов. При этом, как сообщает телеканал Al Arabiya, повреждены по меньшей мере три склада. Всего было выпущено более 20 ракет.

Накануне пресс-служба израильской армии в своем Twitter сообщила, что системы ПРО страны были приведены в действие в связи с зенитной ракетой, запущенной с территории Сирии. Сообщалось, что эта атака не привела к разрушениям и жертвам.

Израильские власти пока официально не прокомментировали о воздушной атаке на Дамаск.