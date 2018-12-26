Чиновники просят московских водителей пересесть на общественный транспорт

По прогнозу Центра организации дорожного движения, с каждым часом дорожная ситуация будет только ухудшаться. Ожидаются 10-балльные пробки, в том числе, из-за проведения общероссийской ёлки в Государственном Кремлёвском дворце. По прогнозу, транспортная ситуация будет оставаться тяжёлой до 28 декабря.