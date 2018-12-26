Чиновники просят московских водителей пересесть на общественный транспорт
По прогнозу Центра организации дорожного движения, с каждым часом дорожная ситуация будет только ухудшаться. Ожидаются 10-балльные пробки, в том числе, из-за проведения общероссийской ёлки в Государственном Кремлёвском дворце. По прогнозу, транспортная ситуация будет оставаться тяжёлой до 28 декабря.
Комментарии8
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sasass 26 декабря 2018 | 09:42
Дармоеды хотят вкалывающий народ пересадить...
gvs 26 декабря 2018 | 09:43
Представил Клишиса в общественном транспорте ))))))
kottigr1 26 декабря 2018 | 09:57
gvs: Чиновники просят московских водителей пересесть на общественный транспорт
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Товарищи-водители.. ! Проявите сознательность и пересаживайтесь.. Ведь реально мешаете московским чиновникам по улицам ездить.. !
viktorova 26 декабря 2018 | 09:44
МОСКОВСКИЕ ВОДИТЕЛИ просят ЧИНОВНИКОВ пересесть на общественный транспорт.
cromwel 26 декабря 2018 | 09:45
а свои толстые жопы они пересадить на нары не хотят?
vladimirbelarus 26 декабря 2018 | 09:48
Что, сынку, не помогли тебе твои хвалёные и дорогие платные парковки? Стучи дальше рогами об тротуарную плитку, собянин.
riccon 26 декабря 2018 | 09:51
Народ просить бесполезно. Кто поумнее - сами додумаются. Остальные привычно будут торчать в пробках и дуть в сиденье.
azarga 26 декабря 2018 | 09:57
Пусть сперва сами пересядут на общественный транспорт, пример подадут, так сказать. А то сами важные до ус****и, движение для них перекрыто должно быть, а остальных пересаживаться призывают.
Бесят такие предложения, а ведь я даже не водитель.