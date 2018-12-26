В Подмосковье полиция обнаружила 20 тысяч банок с поддельной красной икрой

Задержали четырёх человек, которые, как считают в МВД, организовали производство. Это уроженцы одной из стран ближнего зарубежья.

Икру изъяли – это более 3,5 тонн. Продукт продавали через интернет-магазины. Подпольный цех был расположен в Раменском. В нём работали люди без медицинских книжек, в антисанитарных условиях. Возбуждено уголовное дело.