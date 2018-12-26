В Подмосковье полиция обнаружила 20 тысяч банок с поддельной красной икрой
Задержали четырёх человек, которые, как считают в МВД, организовали производство. Это уроженцы одной из стран ближнего зарубежья.
Икру изъяли – это более 3,5 тонн. Продукт продавали через интернет-магазины. Подпольный цех был расположен в Раменском. В нём работали люди без медицинских книжек, в антисанитарных условиях. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии4
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cromwel 26 декабря 2018 | 09:40
Уничтожать их никтотне будет. Через пару месяцев эти банки спокойно будут распроданы на товарных рынках или в магазинах в Подмосковья.
kottigr1 26 декабря 2018 | 09:43
cromwel: В Подмосковье полиция заранее позаботилась о своем Новогоднем столе и вдруг обнаружила 20 тысяч банок с поддельной красной икрой.. Теперь ищут ещё и черную, фальсифицированный виски и санкционный сыр.. У московской полиции всё хорошо !
riccon 26 декабря 2018 | 09:47
Государство лезет в бизнес.
sasass 26 декабря 2018 | 09:47
Фальшивая страна встречает фальшивый новый год с фальшивыми продуктами...- нарочно не придумаешь...