Следователи разучились собирать и анализировать доказательства, полагает председатель Мосгорсуда

Об этом Ольга Егорова сказала в интервью агентству «Интерфакс», рассуждая об оправдательных приговорах. По её словам, после расширения применения суда присяжных оправдательные приговоры в районных судах были вынесены по каждому второму уголовному делу. По мнению Егоровой, это говорит о сильной работе стороны защиты и о низком качестве работы стороны обвинения.