Следователи разучились собирать и анализировать доказательства, полагает председатель Мосгорсуда
Об этом Ольга Егорова сказала в интервью агентству «Интерфакс», рассуждая об оправдательных приговорах. По её словам, после расширения применения суда присяжных оправдательные приговоры в районных судах были вынесены по каждому второму уголовному делу. По мнению Егоровой, это говорит о сильной работе стороны защиты и о низком качестве работы стороны обвинения.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
lenin3 26 декабря 2018 | 09:37
А зачем напрягаться,если много пригворов заранее спускается сверху...
kottigr1 26 декабря 2018 | 09:40
lenin3: Чо собирать то.. ? Проще выбить из первого попавшегося..
luger_max_otto 26 декабря 2018 | 09:42
Нынешнее поколение следаков и не умело делать это.
kamen_12 26 декабря 2018 | 09:43
lenin3: И как суду присяжных спустить приговор сверху? Любопытно.
cromwel 26 декабря 2018 | 09:37
при такой судебной системе и судьях ничего собирать и анализировать не надо. По звонку и так всё прокатит
viktorova 26 декабря 2018 | 09:42
Егорова в тренде. «Отсутствие у вас судимости — это не ваша заслуга, а наша недоработка.»
dr_nemos 26 декабря 2018 | 09:49
а зачем? все уже приговорено. Какой суд, таково и следствие....и наоборот, что, впрочем, ничего не меняет.
ramen 26 декабря 2018 | 09:51
А её это огорчает? Что НОРМАЛЬНЫЕ ( а не судебные и не прокурорские и следовательские) люди выносили оправдательные приговоры? Я же ВСЕГДА говорил, что присяжные должны быть ВЕЗДЕ. Что судей надо выбирать ИЗ АДВОКАТОВ. И только из тех, которые выиграли за крайние десять лет не менее 50% своих дел. И что НИКАКИХ контактов с момента учёбы между адвокатами, судьями и прокурорскими не должно быть вообще. Лучше всего будущим следователям с прокурорами и будущим адвокатам и судьям вообще учиться в РАЗНЫХ ГОРОДАХ. Чтобы никаких горизонтальных связей не образовывалось.
neyexo 26 декабря 2018 | 09:53
Но при этом Мосгорсуд под ее руководством никогда не отменяет недоказанные дела
sasass 26 декабря 2018 | 09:53
При звонковых судах и расследование перезвонное ...
malanoff 26 декабря 2018 | 09:57
Это повод вновь вернуться к прошлым делам и освободить до 50 % невинных людей.