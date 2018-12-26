В одной из квартир в Ульяновске нашли убитыми двух взрослых и двух детей
Они были застрелены, сообщает Следственный комитет. По одной из основных версий, преступление совершил глава семьи, который затем покончил с собой.
Также сообщается о пострадавшем 17-летнем юноше. Кем он приходится погибшим, не уточняется.
Комментарии4
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alex_melnikov Алексей Мельников 26 декабря 2018 | 09:40
Мрачные путинские годы ...
kottigr1 26 декабря 2018 | 09:45
alex_melnikov: Хотим обратно в "лихие 90-е", там как выяснилось было гораздо безопасней чем в "лихие-путинские".. !
matsuvi 26 декабря 2018 | 09:50
alex_melnikov: А в программе "Время" рассказывают о том, что в США новогодняя елка осталась без игрушек, из-за отсутствия денег.
sasass 26 декабря 2018 | 09:57
Пора власти тоже застрелиться - столько бед натворили и уже несчесть..