Строительством «судебного квартала» в Петербурге займутся структуры, близкие к предпринимателю Евгению Пригожину
Это бизнесмен, которого называют «поваром Путина». Как пишет газета «Коммерсантъ», Управление делами президента пересмотрело график авансирования своей крупнейшей стройки, что позволило практически засекретить сведения о работах и о субподрядчиках. Стоимость проекта оценивается более, чем в 35 миллиардов рублей. По официальной версии, подрядчик пока не найден.
О том, что стройка ещё летом была доверена структурам, близким к Пригожину, рассказали источники, знакомые с проектом, отмечает издание.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
wlad5210 26 декабря 2018 | 09:37
Можно построить судебный квартал и даже судебный городок, но суда в России как не было, так и не будет....
romashka__ 26 декабря 2018 | 09:41
Ребята, надо создавать антипутинскую армию.
kottigr1 26 декабря 2018 | 10:03
romashka__: Интересно.. А строительство защитных рвов, дотов и устройство минных полей вокруг судейского городка то же доверят уголовнику Путина ?
plidurok Андрей Филимонов 26 декабря 2018 | 09:41
А разве суде ещё не куплен с потрохами?
nitsahon 26 декабря 2018 | 09:44
plidurok: куплен... теперь из "потрохов" пригожин(с прихлебателями) приготовит нечто ...
cromwel 26 декабря 2018 | 09:43
городок для судей будет строить бывший уголовник. Как это символично. Их бы самих городок строить на Колыму отправить.
rash 26 декабря 2018 | 09:46
Разве дело в суде? Это очень сладкая тема - самый центр Петербурга, представляете сколько стоит земелька, отсюда пойдут и сметы, потому и засекречены, будет подороже всех стадионов вместе взятых, поскольку судьям негде сидеть, кроме как в двух шагах от Адмиралтейства и Медного Всадника, то ворьё очередной раз вывернет наши карманы.
ura_123 26 декабря 2018 | 09:49
Почему не Ротенберг Корпорейшн?
archibald_dandy_esquire 26 декабря 2018 | 09:55
ura_123: " Почему не Ротенберг Корпорейшн? "
полтому что у Пригожина ЧВК им.Уткина, а у Ротенбергов только сын Ротенбергов
mikhail_spb_ 26 декабря 2018 | 09:49
Типичный пример подмены понятий.
Эта деятельность никаким "предпринимательством" не является.
И никакой он не "предприниматель".
А лично преданный уголовник, которому мафия доверяет.
dr_nemos 26 декабря 2018 | 09:51
даже название есть: "заповедник гоблинов"
gregor 26 декабря 2018 | 10:00
Строительством «судебного квартала» в Петербурге займутся структуры, близкие к предпринимателю Евгению Пригожину.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Будет строить для себя , потому ,как там и будут решаться " судебные дела " .
Уверен ,что будут ,рано или поздно . Но скорей всего уже не долго осталось .
Надо торопиться успеть построить .
sasass 26 декабря 2018 | 10:02
Зачем судебный городок при отсутствующей системе судов - зачем устраивать такую сложную систему распила ...