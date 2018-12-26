Строительством «судебного квартала» в Петербурге займутся структуры, близкие к предпринимателю Евгению Пригожину.

Это бизнесмен, которого называют «поваром Путина». Как пишет газета «Коммерсантъ», Управление делами президента пересмотрело график авансирования своей крупнейшей стройки, что позволило практически засекретить сведения о работах и о субподрядчиках. Стоимость проекта оценивается более, чем в 35 миллиардов рублей. По официальной версии, подрядчик пока не найден.

О том, что стройка ещё летом была доверена структурам, близким к Пригожину, рассказали источники, знакомые с проектом, отмечает издание.