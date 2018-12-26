Российские дипломаты в Вашингтоне сегодня вновь посетят содержащуюся в тюрьме Марию Бутину
Российские дипломаты в Вашингтоне сегодня вновь посетят содержащуюся в тюрьме Марию Бутину — уже во второй раз после того, как россиянка дала признательные показания в рамках сделки с правосудием.
Россиянка Мария Бутина сейчас содержится в одиночной камере тюрьмы города Александрия в Вирджинии, под Вашингтоном. В конце ноября суд отказался выпустить ее из одиночной камеры, куда администрация тюрьма ее поместила за нарушение режима содержания в общей камере.
Накануне Бутиной продлили содержание в одиночной камере, и сегодня ее посетят российские дипломаты. До того они были у Бутиной неделю назад — после того, как она изменила свои показания с отрицания вины на ее признания в рамках сделки со следствием и дала показания на высокопоставленного российского чиновника, очевидно, Александра Торшина, теперь уже бывшего зампреда ЦБ и бывшего сенатора, на которого Бутина работала, а также не своего сожителя, республиканского функционера Пола Эрриксона, который помогал ей внедряться в политические круги и Национальную стрелковую ассоциацию США -крупнейшего донора республиканской партии и избирательной кампании Дональда Трампа.
Следующее судебное заседание по делу Марии Бутиной назначено на 12 февраля.
Комментарии13
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cimirse37 26 декабря 2018 | 09:09
И принесите 30 млн долларов
vezdehod1 26 декабря 2018 | 09:16
"Свободу Марии Бутине"..."Позор американским империалистам"..."Вся Россия скорбит по тебе"
ansata 26 декабря 2018 | 09:52
vezdehod1: vezdehod1: Да-да! И еще руки прочь от Анжелы Дэвис!
kottigr1 26 декабря 2018 | 09:53
vezdehod1:
Таких, брат, ребят не найдешь,
Я искал, но уже не надеюсь.
Носила она платформяк под коричневый клеш
И прическу «Анжела Дэвис».
Свободу Бутиной Маше!
От Маши Бутиной руки!
Дайте свободу Машеньке Бутиной!
Дайте свободу, суу-у-уки!
prospero123 26 декабря 2018 | 09:10
Ну да, ну да, посидят, чайку попьют.
А то кто-то слишком много говорит.
gennadiy_s Геннадий Смолкин 26 декабря 2018 | 09:18
Свободу Марии Бутиной!
Американский империализм - к ответу!
davi__koloradov 26 декабря 2018 | 09:22
Печенек принесут, и пареной репы. Запах рашки.
piter_ug 26 декабря 2018 | 09:24
Небось и чаек припасли, напоить сиделицу.
ura_123 26 декабря 2018 | 09:25
А также на своего американского сожителя! Прямо в натуре,иностранный агент)))
Иностранная ”лоно”,как Анька Чапман.
ulagai 26 декабря 2018 | 09:37
Бутиной надо помнить последние слова одного из одиозных лугандонцев-"и зачем я пил этот кофе?".
democ 26 декабря 2018 | 09:37
Будут интересоваться, что рассказала следователям, не пытали ли, не кололи ли наркотики... Короче, хотят узнать, не сболтнули ли лишнего...
А ведь ещё Ручников говорил:
"Кабы при моей работе бабы не нужны были, я бы с ними слова не сказал. Языком метут, как метлой машут. Заразы."
ansata 26 декабря 2018 | 09:49
Хоть за адвоката расплатитесь. Вогнали семью в жуткие долги.
ivfn 26 декабря 2018 | 10:02
ansata:
//Вогнали семью в жуткие долги.//
Я теще тоже 100 рублей должен . И ЧО????