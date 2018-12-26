На Украине заканчивается действие 30-дневного военного положения, введённого после конфликта в Керченском проливе

На Украине сегодня заканчивается действие 30-дневного военного положения, введённого после конфликта в Керченском проливе. Президент страны Пётр Порошенко ранее говорил, что не планирует его продлевать. Он также отмечал, что мера была необходима для противодействия российской агрессии.

Напомним, в России инцидент в Керченском проливе, в ходе которого российские погранслужбы обстреляли и задержали украинские корабли, назвали украинской провокацией с предвыборным контекстом.