На Украине заканчивается действие 30-дневного военного положения, введённого после конфликта в Керченском проливе
На Украине сегодня заканчивается действие 30-дневного военного положения, введённого после конфликта в Керченском проливе. Президент страны Пётр Порошенко ранее говорил, что не планирует его продлевать. Он также отмечал, что мера была необходима для противодействия российской агрессии.
Напомним, в России инцидент в Керченском проливе, в ходе которого российские погранслужбы обстреляли и задержали украинские корабли, назвали украинской провокацией с предвыборным контекстом.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 26 декабря 2018 | 09:08
11 российских кораблей и катеров («Суздалец», «Ейск», «Вице-адмирал Захарьин», «МБ-173», «Кинель» («Грачонок»), «П-845» («Раптор»), «Изумруд», «Дон», «Соболь», «Мангуст», «Ламантин» суммарным тоннажем 6450 тонн и общей численностью экипажей 383 чел.), а также: два вертолета Ка-52 «Акула», два бомбардировщика Су-24М, три штурмовика Су-25, истребитель Су-30СМ из полков: 39-го вертолетного, 37-го авиационного, 43-го штурмовой авиации.. преследуют 2 украинских катера и старый буксир (411 тонн, 23 чел.), для того что бы расстреляв их в нейтральных водах, взять на абордаж и захватить в заложники экипажи.
Сомалийские пираты, вдохновленные успехами своих коллег, уже выстроились в очередь заключать контракты для прохождения службы в рядах доблестных ВМФ РФ.. !
russkiy_partizan 26 декабря 2018 | 09:21
kottigr1: Ну так дали хохлам по зубам, показали КТО тут ХОЗЯИН. Чего ж, еще тебе надо?
kottigr1 26 декабря 2018 | 09:25
russkiy_partizan: КТО тут ХОЗЯИН
------------------------------------------------------------
Генеральная прокуратура Украины ведет уголовное производство по фактам захода в закрытые морские порты Крыма иностранных судов. Был создан специальный реестр со списком судов-нарушителей. В Украине продолжают арестовывать суда, заходившие в оккупированный Крым.
Все иностранные суда незаконно заходящие в порты Крыма, наказываются за это самими же странами, под чьими флагами эти суда ходят. Это не позиция государств, а преступление конкретного судовладельца.
В результате постоянных арестов и задержаний во всем мире по решениям украинских государственных органов, судов незаконно заходящих в Крым Россия была вынуждена пойти на большие расходы, чтобы выкупить у судовладельцев за границей 11 паромов для Керченской паромной переправы - 7 греческих, 1 итальянский и 3 турецких (сначала их работа планировалась на условиях фрахта под флагами этих стран и с иностранными экипажами, но владельцы и экипажи отказались из-за санкций).
Количество иностранных (кроме РФ) морских судов, заходящих в порты Крымского полуострова, значительно сокращается (80 судов в 2014 году; 64 в 2015 году, 37 - за 8 месяцев 2016). Всего судов нарушителей с 18 марта 2014 по 15 августа 2016 - 260, а на 15 октября 2016 - 276.
Более половины из 260 судов-нарушителей, зафиксированных за период с 18 марта 2014 по 15 августа 2016 года, после задержаний и штрафов по решениям украинских властей и украинских судов, вообще прекратили заходы в Крым - 134 (51,5%). К 2016 году количество «государств флага» судов-нарушителей снизилось с 32 до 14.
С 2014 года полностью прекращены заходы круизных лайнеров международных компаний в крымские порты. Крупные морские страховые компании прекратили страхования судов, планирующих заходы в порты Крыма.
kottigr1 26 декабря 2018 | 09:27
russkiy_partizan: дали ..по зубам
----------------------------------------------------
Генеральная прокуратура Украины ведет уголовное производство по фактам захода в закрытые морские порты Крыма иностранных судов. Был создан специальный реестр со списком судов-нарушителей. В Украине продолжают арестовывать суда, заходившие в оккупированный Крым.
Минимальные суммы штрафов - результат до судебных договоренностей.
При повторном нарушении - штраф начинается - от 13 000 евро..
При систематических нарушениях - возможна конфискация судна..
После попадания в морской реестр судов, помимо штрафов происходит :
судовладельцы, фрахтователи и операторы судов, морские брокеры отказываются заключать контракты и удовлетворять заявки на фрахт судов на крымские порты, оговаривая это в контрактах;
крюинговые компании отказываются набирать экипажи для судов, если планируется их работа на крымские порты;
морские страховые компании отказываются страховать суда, если планируются их заходы в крымские порты;
администрации портов уделяют повышенное внимание проверке судовых журналов; администрации флагов рассылают предупредительные письма в адрес судовладельцев, чьи суда зарегистрированы под соответствующими флагами;
морские профсоюзы предупреждают своих членов о возможных последствиях найма на суда, планирующие заходы в Крым; моряки отказываются наниматься на суда, которые планируется использовать на крымском направлении.
Государственные органы упомянутых в списке стран, особенно тех, кто голосовал 27 марта 2014 года в ООН за непризнание аннексии Крыма, в том числе посольства, министерства и другие упомянутых стран во многих случаях организуют проверку опубликованных фактов и тем или иным способом не рекомендуют или запрещают судовладельцам заходить в порты Крыма.
zztop1960 26 декабря 2018 | 09:14
А где наступление украинских войск с хим оружием ? Российские телеканалы целый год твердят , что вот-вот украинская армия пойдёт в наступление , и так каждый месяц. Где же , где наступление ? Где отмена выборов из-за военного положения , где ? Неужели российские телеканалы врали ? Неужели врала Скобеева , Соловьёв , Шейнин и Ко ?
russkiy_partizan 26 декабря 2018 | 09:19
zztop1960: Твое хохловойско стоит маленько обосрамшись, т.к. планы их раскрыли и заранее на весь мир озвучили. Вся надежда на внезапность исчезла. Куды ж им теперь наступать, сам подумай?
sg115 26 декабря 2018 | 09:22
zztop1960:
Укромозглые увидели что их планы раскрыты и обо.. передумали. Что непонятного то? Ты лучше скажи где Российские войска на территории ЛДНР, о которых Педя 5-й год визжит. Уже уничтожили их доблестные укровоены что ли?
kamen_12 26 декабря 2018 | 10:00
zztop1960: И где доблестный Правый сектор с Ярошем, ещё подгузники после Иловайска не поменял?
viktorova 26 декабря 2018 | 09:15
Вся пригожинская шваль кричала во весь голос, что военное положение будет продлено для отмены выборов... наверное думали, что по-другому не бывает.
piterjanis 26 декабря 2018 | 09:22
viktorova: раскрыли просто планы вашего героя Порошенко. Отключайтесь