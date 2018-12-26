Следователи проведут новое расследование дела барнаульской студентки Марии Мотузной, которую обвиняют в экстремизме
В следственных органах полагают, что она разместила «мемы», оскорбляющие чувства верующих.
В управлении СК по Алтайскому краю подтвердили, что будут вновь проводить разбирательство после того, как суд в октябре вернул дело в прокуратуру. Об этом в ведомстве сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь». При этом там отметили, что сама Мотузная не находится в розыске. Барнаульская студентка, напомним, в середине октября сообщила о том, что покидает Россию. До прошлой недели она находилась в Киеве, впрочем, адвокат Мотузной Алексей Бушмаков отмечал, что обвиняемая в экстремизме намерена просить убежище не на Украине, а в другой стране. В какой – не уточняется. По версии следствия, барнаульская студентка разместила в соцсети «Вконтакте» картинки, которые унижают представителей негроидной расы, а также оскорбляющие чувства верующих. Обнаружены они были в папке сохраненных фотографий.
Сама Мотузная не признает вину и настаивает на том, что у нее не было умысла возбуждать ненависть и оскорблять чьи-то чувства.
Комментарии20
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yralez 26 декабря 2018 | 09:07
Посетят ли её российские дипломаты ?.....с флакончиком из под духов.
cimirse37 26 декабря 2018 | 09:12
В октябре вернули дело. Сейчас считай вторая половина января. "Следователи проведут..." И чем все это время занимались следователи?
ura_123 26 декабря 2018 | 09:21
cimirse37: Как это чем? Листали альбомы в соцсетях)))
archibald_dandy_esquire 26 декабря 2018 | 09:58
cimirse37: " И чем все это время занимались следователи? "
сидели на порносайтах и занимались
avp235 26 декабря 2018 | 09:17
Научно установлено, что у верующих те же чувства, что и у нормальных людей: слух, зрение, вкус, обоняние и осязание. Никаких других у них быть не может.
liliyask 26 декабря 2018 | 09:27
avp235: следователям наука - не указ
kamen_12 26 декабря 2018 | 09:34
liliyask: Следователям УК указ. Поступило заявление, они обязаны его рассмотреть. То что научно доказано, они тоже знают.
edyatel 26 декабря 2018 | 09:29
avp235: И как можно оскорбить обоняние? Только если испортить воздух.
И вообще у верующих не может быть никаких чувств, они все в руках господа бога.
Пусть он и разбирается кто оскорбляет а кто нет и сам наказывает святотатцев.
Церковь отделена от государства, так что правоохранителям там делать нечего.
ura_123 26 декабря 2018 | 09:19
Страшно подумать что за фото хранятся у студентки в семейном альбоме! Недоработка следователей,они бы смогли найти там фотографии имеющии признаки педофилии и демонстрацию обнажённого детского тела в возрасте от полугода )))
tetriz 26 декабря 2018 | 09:20
Интересно, как она собирается просить убежище, если её застукали за унижением ниггеров?
Ведь ниггер в Европе и даже США имеет куда больше прав, чем белый...
Разве что в африке убежища попросит? Там любят белых самок. Они хороших денег стоят - целое стадо коз за одну такую козлиху выручить можно...
archibald_dandy_esquire 26 декабря 2018 | 10:04
tetriz: " Там любят белых самок "
Вы делите людей на самцов и самок?
в клетке живёте и Вас иногда допускают спариваться для увеличенья поголовья стада? а черных самок Вы топчете? или брезгуете?
а если придёт другой пригожинский самец физически сильнее Вас, то Вы поджимаете хвост и уползаете в нору
kamen_12 26 декабря 2018 | 09:22
В США ехать надо, там экспертов по "негроидным расам" много! Запакуют в федеральную тюрьму на 200 лет.
unafk 26 декабря 2018 | 09:23
А то, что в самой богатой природными и человеческими ресурсами стране, население живёт как в самой отсталой африканской стране, не является оскорблением!?
doxerom 26 декабря 2018 | 09:26
Может выделить место где-нибудь на просторах страны, желательно подальше от цивилизации, для всех этих обиженных и их защитников. Уж чего, а тундры бескрайней у нас как грязи, в отличии от здравого смысла.
wild_division 26 декабря 2018 | 09:42
.Ну, погорячилась, с кем не быввет.? Просто была неудачная ночь с негром и все.
alex_melnikov Алексей Мельников 26 декабря 2018 | 09:45
Нечем больше заняться.
ulagai 26 декабря 2018 | 09:46
Постить что-либо,в чекисто-усмановском Контакте-явная глупость.Но,чувства верующих-это бред сивой кобылы,как чакры,ауры и третий глаз.
sim202_ 26 декабря 2018 | 09:51
Слово и дело!!!
Государственная преступница!!!
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zibex 26 декабря 2018 | 09:53
"просить убежище не на Украине, а в другой стране"
В Украине, Эхо, надо писать "в Украине" - вы же не фашисты, вроде...
compare 26 декабря 2018 | 10:03
мля...неужели нечем заняться этим чинушам? прямо,демонстративное "гоняние слонов"...сократить бы этот "аппарат",раза в три,тогда бы не хватались за каждого,косо глянувшего на "скрепу-репу"...