Следователи проведут новое расследование дела барнаульской студентки Марии Мотузной, которую обвиняют в экстремизме

В следственных органах полагают, что она разместила «мемы», оскорбляющие чувства верующих.

В управлении СК по Алтайскому краю подтвердили, что будут вновь проводить разбирательство после того, как суд в октябре вернул дело в прокуратуру. Об этом в ведомстве сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь». При этом там отметили, что сама Мотузная не находится в розыске. Барнаульская студентка, напомним, в середине октября сообщила о том, что покидает Россию. До прошлой недели она находилась в Киеве, впрочем, адвокат Мотузной Алексей Бушмаков отмечал, что обвиняемая в экстремизме намерена просить убежище не на Украине, а в другой стране. В какой – не уточняется. По версии следствия, барнаульская студентка разместила в соцсети «Вконтакте» картинки, которые унижают представителей негроидной расы, а также оскорбляющие чувства верующих. Обнаружены они были в папке сохраненных фотографий.

Сама Мотузная не признает вину и настаивает на том, что у нее не было умысла возбуждать ненависть и оскорблять чьи-то чувства.