Московские власти в этом году потратят на празднование Нового года около миллиарда рублей

Это подсчитало издание РБК, основываясь на данных сайта госзакупок. В сообщении отмечается, что это примерно в полтора раза меньше, чем годом ранее, и в три раза меньше, чем в 2016 году. В частности, существенно сократились траты на художественную подсветку. Большая часть суммы в этом году уйдёт на концерты, ярмарки, корпоративные мероприятия и сувениры.