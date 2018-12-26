Московские власти в этом году потратят на празднование Нового года около миллиарда рублей
Это подсчитало издание РБК, основываясь на данных сайта госзакупок. В сообщении отмечается, что это примерно в полтора раза меньше, чем годом ранее, и в три раза меньше, чем в 2016 году. В частности, существенно сократились траты на художественную подсветку. Большая часть суммы в этом году уйдёт на концерты, ярмарки, корпоративные мероприятия и сувениры.
Комментарии3
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croaker 26 декабря 2018 | 09:16
Жирует столица,жирует Чечня. Два региона в России, которым наплевать на крайние нужды других. И это в то время,когда некоторые вынуждены унижаться перед Путиным,выпрашивая крохи на лечение больных детей.
На витрине густо,в магазине пусто.
gvs 26 декабря 2018 | 09:22
Это сколько же шампусика с икрой надо выжрать московским властям, чтобы ярд потратить? ))))
democ 26 декабря 2018 | 09:40
Мало миллиард - больше надо. Да так, чтобы москвичи почувствовали себя почти как в раю. Да сбудутся мечты!