После обрушения строящегося моста в дагестанском Буйнакске возбуждено уголовное дело
Оно расследуется по статье «О нарушении правил безопасности при строительных работах».
Мост обрушился накануне. Власти заявили, что причиной могла быть неправильная проектировка. Пострадали 3 человека.
Комментарии2
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kottigr1 26 декабря 2018 | 08:51
Крымский мост случайно не эти же чудо-мостостроители строили ? А то посадят с этим мостом "в лужу" Владимира Владимировича, рядом с Гитлером и Сталиным...
ura_123 26 декабря 2018 | 08:54
Да... Хотя есть один мост,правда построенный не там и не туда)))