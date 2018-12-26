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08:45, 26 декабря 2018

Израиль, как утверждает сирийское государственное агентство САНА, нанёс авиаудары по окрестностям Дамаска

Согласно этим данным, ракеты выпустили израильские самолёты, залетевшие с территории Ливана. Трое сирийских военнослужащих получили ранения. Взрывом повреждён склад боеприпасов. Армия обороны Израиля сообщает, что задействовала систему воздушной обороны после запуска ракет с территории Сирии. Никто из израильских военнослужащих не пострадал.

Вместе с тем, информацию об ударах по объектам Сирии израильские военные не комментируют.

Комментарии

30

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kottigr1 26 декабря 2018 | 08:49

Эх, если бы не эта проклятая "кривизна земли", то российские зенитчики на своих "не имеющих аналогов в мире" С-300 и С-400 показали бы всем "кузькину мать".. !

eduard1958 26 декабря 2018 | 08:52

kottigr1: Эту самую кривизну придумали либералы,чтобы напакостить мирным россиянам.

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zztop1960 26 декабря 2018 | 08:58

kottigr1: Израиль использовал самое эффективное антироссийское оружие , ящик водки , которое подавляет любые русские боевые расчёты

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kottigr1 26 декабря 2018 | 09:13

andre_klimov: Сирийское ПВО вообще по своей эффективности даже лучше экипажа "Адмирал Кузнецов" работает.. Точно в цель !.. Особенно по российским самолетам.

vezdehod1 26 декабря 2018 | 09:23

kottigr1:
Эх, если бы не эта проклятая "кривизна земли", то российские зенитчики на своих "не имеющих аналогов в мире" С-300 и С-400 показали бы всем "кузькину мать".. !
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Израиль видел эту "Кузькину мать" и посылает её туда же. На каждую ракету запущенную в их сторону - получат очередной авиа.удар.

maestro_air 26 декабря 2018 | 08:50

Израиль с территории Лиаана....а почему не Турции?

unprejudiced 26 декабря 2018 | 08:52

Израильский военный инструктор Цви Ариели назвал украинских «патриотов» «дебилами» и «агентами влияния РФ». Израильтянин не оценил украинского флешмоба в поддержку десантника ВСУ с нашивкой-символом дивизии СС Totenkopf.

Израильтянин, тренирующий ВСУ, написал возмущённый пост на своей странице в соцсети.

«Интересно, как быстро нашлись 100–200 идиотов, поддержавших флешмоб #штурмовик, дошедших в своей невероятной тупости до сбора денег, печатания и раздачи шевронов с символикой СС, шутках о Холокосте, а также в распространении видео с нацистской символикой, вплетённой в украинский флаг. Эти недоумки реально считают, что у «россиян» и сепаров «пригорает».

Дебилы! Пригорает тут только у зарубежных друзей Украины от вашего «флэшмоба», а также у командования ВСУ, но ведь вы совершенно не способны этого понять.

rom8883 26 декабря 2018 | 09:08

unprejudiced: Череп с костями это для беснующихся ватников. А про шутки о холокосте враньё.

ivar1964 26 декабря 2018 | 09:22

unprejudiced: Даю справку: эмблема с изображением "мертвой головы" использовалась на протяжении многих веков во многих армиях, в том числе и в русской императорской армии, например, в 5-м гусарском Александрийском полку, в 4-м гусарском Мариупольском полку ... Этот символ иногда использовали и чекисты.

kottigr1 26 декабря 2018 | 09:34

unprejudiced: раздачи шевронов с символикой СС
-------------------------------------------------------------------
Чудо.. В Самаре, около "Дома Офицеров" рядом с центральной площадью города с подобным символом даже памятник стоит.. Прикинь ? Около штаба ПриВО МО РФ... Думаешь, что МО РФ официально поддерживает символику СС.. !?

kottigr1 26 декабря 2018 | 09:48

unprejudiced: шевронов с символикой СС
=========================================
Гляди, здесь такой же шеврон на памятнике..
https://63.ru/text/gorod/65363121

unprejudiced 26 декабря 2018 | 10:02

kottigr1: И где там символика СС?

zztop1960 26 декабря 2018 | 08:52

А как же российские С-400 ?

eduard1958 26 декабря 2018 | 08:55

zztop1960: Евреи с ними договорились.

viktorova 26 декабря 2018 | 08:59

zztop1960: они только по своим обучены стрелять...

tetriz 26 декабря 2018 | 08:55

Похоже, единственный, кто действительно умеет воевать на Ближнем Востоке - это Израиль.
Остальные все - жалкие любители и просто аферисты.

neyexo 26 декабря 2018 | 09:04

tetriz:
я тут уже писал ...
с дураками арабами он действительно умеет воевать
Но - свою независимость он не отвоевал, а получил в результате интриг сверхдержав. Удержать смог.
Для сравнения - Турция вернула себе независимость в войне 20-го года
Таиланд - никогда не был покорен
Афганистан - никогда не был покорен

ivar1964 26 декабря 2018 | 09:27

neyexo: Израиль умеет воевать и с "умными" русскими. Пример тому - операция "Римон-20".

andre_klimov 26 декабря 2018 | 09:07

tetriz:
Ну, не скажите... Турки на море - хороши очень.

apels 26 декабря 2018 | 09:05

Хорошо, что ПВО не расчехлили. Осталось целым.

leda53 26 декабря 2018 | 09:39

apels: Увы. С-125 Печора проявила активность и ...попала в жилой дом на окраине Дамаска. Оба - и дом, и ракета не уцелели.

alex252 Александр Бенштейн 26 декабря 2018 | 09:10

В ходе израильской атаки по целям в Дамаске минувшей ночью сирийские ПВО выпустили несколько залпов зенитных ракет.
Одна из ракет типа С-125 “Печора” не сработала, и попала в жилой дом в Дамаске.

alex_sionist 26 декабря 2018 | 09:13

Опять ВВС Лихтенштейна бомбят склады хезболы . Израильские ВВС как нам рассказывали на брифинге МО России не могут даже взлететь со своих аэродромов.

alex949 26 декабря 2018 | 09:19

Эта Срашка будет драпать до Сахалина, если ВСУ ударит по ней американскими Патриотами !

ukropitek2019 26 декабря 2018 | 09:24

alex949: ахаха и где вас только берут остолопов таких, из пробирки выводят чтоли...

tetriz 26 декабря 2018 | 09:31

alex949: Патриот ВСУ никто не даст.
Они денюх стоят больше, чем вся Украина.

sbk 26 декабря 2018 | 09:25

Хорошо уже то, что опять в отместку доблестные сирийцы россиян не сбивали.

jurmak 26 декабря 2018 | 09:27

Ждём с-500 в Сирии

j_partizan 26 декабря 2018 | 09:30

Может не стоит евреям убиваться по поводу Холокоста?
Как показала история после Второй мировой войны - заслужили.

len56 26 декабря 2018 | 09:32

Вся эта фигня со сбитым ИЛ-20 была задумана российскими генералами для распила нескольких миллиардов зелёных.Схема известна с советских времён: за оружие(якобы подаренное в виде "помощи") туземцы выкатывают пару-тройку чемоданов зелёных,которые доблестные носители золотых фуражек делят на сходняке и обеспечивают своих детей и внуков за бугром...ха-ха-ха!

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