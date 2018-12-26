Израиль, как утверждает сирийское государственное агентство САНА, нанёс авиаудары по окрестностям Дамаска

Согласно этим данным, ракеты выпустили израильские самолёты, залетевшие с территории Ливана. Трое сирийских военнослужащих получили ранения. Взрывом повреждён склад боеприпасов. Армия обороны Израиля сообщает, что задействовала систему воздушной обороны после запуска ракет с территории Сирии. Никто из израильских военнослужащих не пострадал.

Вместе с тем, информацию об ударах по объектам Сирии израильские военные не комментируют.