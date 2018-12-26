Израиль, как утверждает сирийское государственное агентство САНА, нанёс авиаудары по окрестностям Дамаска
Согласно этим данным, ракеты выпустили израильские самолёты, залетевшие с территории Ливана. Трое сирийских военнослужащих получили ранения. Взрывом повреждён склад боеприпасов. Армия обороны Израиля сообщает, что задействовала систему воздушной обороны после запуска ракет с территории Сирии. Никто из израильских военнослужащих не пострадал.
Вместе с тем, информацию об ударах по объектам Сирии израильские военные не комментируют.
Комментарии30
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kottigr1 26 декабря 2018 | 08:49
Эх, если бы не эта проклятая "кривизна земли", то российские зенитчики на своих "не имеющих аналогов в мире" С-300 и С-400 показали бы всем "кузькину мать".. !
eduard1958 26 декабря 2018 | 08:52
kottigr1: Эту самую кривизну придумали либералы,чтобы напакостить мирным россиянам.
zztop1960 26 декабря 2018 | 08:58
kottigr1: Израиль использовал самое эффективное антироссийское оружие , ящик водки , которое подавляет любые русские боевые расчёты
kottigr1 26 декабря 2018 | 09:13
andre_klimov: Сирийское ПВО вообще по своей эффективности даже лучше экипажа "Адмирал Кузнецов" работает.. Точно в цель !.. Особенно по российским самолетам.
vezdehod1 26 декабря 2018 | 09:23
kottigr1:
Эх, если бы не эта проклятая "кривизна земли", то российские зенитчики на своих "не имеющих аналогов в мире" С-300 и С-400 показали бы всем "кузькину мать".. !
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Израиль видел эту "Кузькину мать" и посылает её туда же. На каждую ракету запущенную в их сторону - получат очередной авиа.удар.
maestro_air 26 декабря 2018 | 08:50
Израиль с территории Лиаана....а почему не Турции?
unprejudiced 26 декабря 2018 | 08:52
Израильский военный инструктор Цви Ариели назвал украинских «патриотов» «дебилами» и «агентами влияния РФ». Израильтянин не оценил украинского флешмоба в поддержку десантника ВСУ с нашивкой-символом дивизии СС Totenkopf.
Израильтянин, тренирующий ВСУ, написал возмущённый пост на своей странице в соцсети.
«Интересно, как быстро нашлись 100–200 идиотов, поддержавших флешмоб #штурмовик, дошедших в своей невероятной тупости до сбора денег, печатания и раздачи шевронов с символикой СС, шутках о Холокосте, а также в распространении видео с нацистской символикой, вплетённой в украинский флаг. Эти недоумки реально считают, что у «россиян» и сепаров «пригорает».
Дебилы! Пригорает тут только у зарубежных друзей Украины от вашего «флэшмоба», а также у командования ВСУ, но ведь вы совершенно не способны этого понять.
rom8883 26 декабря 2018 | 09:08
unprejudiced: Череп с костями это для беснующихся ватников. А про шутки о холокосте враньё.
ivar1964 26 декабря 2018 | 09:22
unprejudiced: Даю справку: эмблема с изображением "мертвой головы" использовалась на протяжении многих веков во многих армиях, в том числе и в русской императорской армии, например, в 5-м гусарском Александрийском полку, в 4-м гусарском Мариупольском полку ... Этот символ иногда использовали и чекисты.
kottigr1 26 декабря 2018 | 09:34
unprejudiced: раздачи шевронов с символикой СС
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Чудо.. В Самаре, около "Дома Офицеров" рядом с центральной площадью города с подобным символом даже памятник стоит.. Прикинь ? Около штаба ПриВО МО РФ... Думаешь, что МО РФ официально поддерживает символику СС.. !?
kottigr1 26 декабря 2018 | 09:48
unprejudiced: шевронов с символикой СС
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Гляди, здесь такой же шеврон на памятнике..
https://63.ru/text/gorod/65363121
unprejudiced 26 декабря 2018 | 10:02
kottigr1: И где там символика СС?
zztop1960 26 декабря 2018 | 08:52
А как же российские С-400 ?
eduard1958 26 декабря 2018 | 08:55
zztop1960: Евреи с ними договорились.
viktorova 26 декабря 2018 | 08:59
zztop1960: они только по своим обучены стрелять...
tetriz 26 декабря 2018 | 08:55
Похоже, единственный, кто действительно умеет воевать на Ближнем Востоке - это Израиль.
Остальные все - жалкие любители и просто аферисты.
neyexo 26 декабря 2018 | 09:04
tetriz:
я тут уже писал ...
с дураками арабами он действительно умеет воевать
Но - свою независимость он не отвоевал, а получил в результате интриг сверхдержав. Удержать смог.
Для сравнения - Турция вернула себе независимость в войне 20-го года
Таиланд - никогда не был покорен
Афганистан - никогда не был покорен
ivar1964 26 декабря 2018 | 09:27
neyexo: Израиль умеет воевать и с "умными" русскими. Пример тому - операция "Римон-20".
andre_klimov 26 декабря 2018 | 09:07
tetriz:
Ну, не скажите... Турки на море - хороши очень.
apels 26 декабря 2018 | 09:05
Хорошо, что ПВО не расчехлили. Осталось целым.
leda53 26 декабря 2018 | 09:39
apels: Увы. С-125 Печора проявила активность и ...попала в жилой дом на окраине Дамаска. Оба - и дом, и ракета не уцелели.
alex252 Александр Бенштейн 26 декабря 2018 | 09:10
В ходе израильской атаки по целям в Дамаске минувшей ночью сирийские ПВО выпустили несколько залпов зенитных ракет.
Одна из ракет типа С-125 “Печора” не сработала, и попала в жилой дом в Дамаске.
alex_sionist 26 декабря 2018 | 09:13
Опять ВВС Лихтенштейна бомбят склады хезболы . Израильские ВВС как нам рассказывали на брифинге МО России не могут даже взлететь со своих аэродромов.
alex949 26 декабря 2018 | 09:19
Эта Срашка будет драпать до Сахалина, если ВСУ ударит по ней американскими Патриотами !
ukropitek2019 26 декабря 2018 | 09:24
alex949: ахаха и где вас только берут остолопов таких, из пробирки выводят чтоли...
tetriz 26 декабря 2018 | 09:31
alex949: Патриот ВСУ никто не даст.
Они денюх стоят больше, чем вся Украина.
sbk 26 декабря 2018 | 09:25
Хорошо уже то, что опять в отместку доблестные сирийцы россиян не сбивали.
jurmak 26 декабря 2018 | 09:27
Ждём с-500 в Сирии
j_partizan 26 декабря 2018 | 09:30
Может не стоит евреям убиваться по поводу Холокоста?
Как показала история после Второй мировой войны - заслужили.
len56 26 декабря 2018 | 09:32
Вся эта фигня со сбитым ИЛ-20 была задумана российскими генералами для распила нескольких миллиардов зелёных.Схема известна с советских времён: за оружие(якобы подаренное в виде "помощи") туземцы выкатывают пару-тройку чемоданов зелёных,которые доблестные носители золотых фуражек делят на сходняке и обеспечивают своих детей и внуков за бугром...ха-ха-ха!