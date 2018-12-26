Тренера футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева оштрафовали и лишили водительских прав
По решению суда, он не сможет управлять автомобилем полтора года. Сумма штрафа 30 тысяч рублей.
Как сообщает красноярский сайт «НГС.24», суд состоялся сегодня. Аленичев на него не пришёл. По версии источника сайта, в баре у тренера произошёл конфликт с одним из посетителей, после чего он сел в автомобиль и уехал, а его оппонент позвонил и сообщил полиции о пьяном водителе за рулём. О медосвидетельствования Аленичев отказался. Он говорит, что пил только безалкогольное пиво. Своё задержание тренер назвал спектаклем.
Комментарии3
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vikwlad 26 декабря 2018 | 08:43
Тренеры и спортсмены в России ведут себя так же нагло, как и большинство путинских чиновников.
mardxvar 26 декабря 2018 | 08:54
vikwlad: Во-во, все еще поверить не могут, что не ровня они чиновному сословию, и любой придорожный мусор порвет, аки тузик - грелку, любого артиста народного, чемпиона олимпийского и всякого прочего заслуженного шута и клоуна, если он, конечно, одновременно чиновником каким не является типа Мигалкова.
putn_pnh 26 декабря 2018 | 09:03
Урод. Лучше бы клуб с последнего места поднимал.