Тренера футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева оштрафовали и лишили водительских прав

По решению суда, он не сможет управлять автомобилем полтора года. Сумма штрафа 30 тысяч рублей.

Как сообщает красноярский сайт «НГС.24», суд состоялся сегодня. Аленичев на него не пришёл. По версии источника сайта, в баре у тренера произошёл конфликт с одним из посетителей, после чего он сел в автомобиль и уехал, а его оппонент позвонил и сообщил полиции о пьяном водителе за рулём. О медосвидетельствования Аленичев отказался. Он говорит, что пил только безалкогольное пиво. Своё задержание тренер назвал спектаклем.

