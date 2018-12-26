В Дагестане разгорается очередной скандал, связанный с запретами в области массовой культуры
Как пишет газета «Коммерсантъ», после многочисленных угроз махачкалинский кинотеатр «Синема холл» отменил показ фильма Love Yourself – это запись концерта популярной корейской группы «БиТиСи». Фильм будет показан 26 января в десятках российских городов. В Махачкале блюстители нравственности потребовали не допустить трансляции, цитирую, «фильма про корейских гомосеков».
Комментарии5
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viktorova 26 декабря 2018 | 09:01
Дагестанцы боятся гомосеков, выходит?
edyatel 26 декабря 2018 | 09:07
Какая же это массовая культура если от неё шарахаются люди?
Может просто гомосеки хотят чтобы она стала массовой?
Тогда это не культура а пропаганда гомосексуализма.
rom8883 26 декабря 2018 | 09:13
edyatel: Вы фильм смотрели? Гомосеков там видели?
"Не смотрел но осуждаю" уже надоело.
edyatel 26 декабря 2018 | 09:45
rom8883: Вот и пусть разбираются компетентные органы цензурируя всю массовую культуру.
Она потому и массовая, что не должно быть никаких ограничений ни по возрасту ни по
национальному восприятию.
Если кто-то хочет выпендрится, то пусть демонстрирует эту культуру в специально отведённых местах.
edyatel 26 декабря 2018 | 09:10
То ли дело Советские песни... Слушаешь и душа радуется.
Срочно нужен закон о цензуре иначе культура превратится в бескультурье.