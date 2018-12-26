В Дагестане разгорается очередной скандал, связанный с запретами в области массовой культуры

Как пишет газета «Коммерсантъ», после многочисленных угроз махачкалинский кинотеатр «Синема холл» отменил показ фильма Love Yourself – это запись концерта популярной корейской группы «БиТиСи». Фильм будет показан 26 января в десятках российских городов. В Махачкале блюстители нравственности потребовали не допустить трансляции, цитирую, «фильма про корейских гомосеков».