Минздрав России рассчитывает снизить число курящих жителей страны до 5 процентов к 2050 году
Минздрав России рассчитывает снизить число курящих жителей страны до 5 процентов к 2050 году, а затем запретить продажу сигарет. Об этом говорится в новой концепции ведомства по противодействию потребления табака, сообщает агентство ТАСС. В тексте также отмечается, что Минздрав обеспокоен популярностью электронных сигарет и различных испарителей, прежде всего, среди молодёжи.
Комментарии11
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ura_123 26 декабря 2018 | 08:35
Судя по рогозинским прожектам к 2050 году все россияне будут жить на луне и на марсе,хотя большинство до достижения пенсионного возраста попадёт в рай.
merelymy 26 декабря 2018 | 08:49
Ку-ку яндекс, новости
"Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года".
Четвертый закон ОМу гласит:
Человек добровольно отказавшийся от свободы лишается сначала бутылки, а потом и махорки.
примечание: ОМУ - озерные муд рецы.
secondvenmud 26 декабря 2018 | 08:37
Да сделайте уже сегодня хоть что-нибудь толковое и полезное для народа!
nina5497 26 декабря 2018 | 08:47
Будут отстреливать? На каждой крыше по снайперу?
ostapba 26 декабря 2018 | 08:53
nina5497: стрельба по русски..на огонек???
А если они дадут прикурить друг дружке?
Придется очередями даже!!
anatolii50 26 декабря 2018 | 09:04
Очередная несусветная глупость.... Всё уже сделано, а теперь можно и позаботиться о тех , кто будет жить через несколько десятилетий. А если к тому времени Минздрава не будет, что тогда?
limon999 26 декабря 2018 | 09:14
Решают как нам жить через 30 лет. Вы лучше подумали бы как нам жить завтра.
rom8883 26 декабря 2018 | 09:20
Кто войдёт в оставшиеся 5%? Список будет поимённый?
kommucap 26 декабря 2018 | 09:21
А вот этот закон мне нравится.
ksm_406 26 декабря 2018 | 09:25
Что произойдет раньше? Шах помрет или ишак сдохнет?
ivanov2i Игорь Иванов 26 декабря 2018 | 09:29
И провести поголовную кастрацию и дебилизацитю населения.