Минздрав России рассчитывает снизить число курящих жителей страны до 5 процентов к 2050 году, а затем запретить продажу сигарет. Об этом говорится в новой концепции ведомства по противодействию потребления табака, сообщает агентство ТАСС. В тексте также отмечается, что Минздрав обеспокоен популярностью электронных сигарет и различных испарителей, прежде всего, среди молодёжи.