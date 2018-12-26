В Казани 2 человека пострадали в результате стрельбы в центре города
Это произошло рядом с кафе. Раненых госпитализировали, оба в реанимации, сообщает агентство «Интерфакс». Обстоятельства происшествия пока неизвестны.
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Это произошло рядом с кафе. Раненых госпитализировали, оба в реанимации, сообщает агентство «Интерфакс». Обстоятельства происшествия пока неизвестны.
Комментарии1
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ura_123 26 декабря 2018 | 08:38
А разве 90-е куда-то уходили?