Россияне не пострадали в инциденте с наездом автобуса на людей в Китае
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на генконсульство нашей страны в Гуаньчжоу.
Накануне вооружённый ножом мужчина захватил рейсовый автобус в городе Лунъянь и въехал в толпу людей. По словам очевидцев, он преодолел около 400 метров, сметая всё на своём пути, после чего был задержан полицией. Погибли 8 человек, больше 20 пострадали.
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