Россияне не пострадали в инциденте с наездом автобуса на людей в Китае

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на генконсульство нашей страны в Гуаньчжоу.

Накануне вооружённый ножом мужчина захватил рейсовый автобус в городе Лунъянь и въехал в толпу людей. По словам очевидцев, он преодолел около 400 метров, сметая всё на своём пути, после чего был задержан полицией. Погибли 8 человек, больше 20 пострадали.