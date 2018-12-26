В США умер 8-летний мальчик из Гватемалы, задержанный на границе вместе с отцом
Об этом сообщает агентство Ассошиейтед пресс.
Ребёнок был госпитализирован 2 дня назад. После осмотра его выписали, однако затем вернули в больницу из-за ухудшения состояния. Это второй за месяц случай смерти ребёнка из Гватемалы под стражей Соединённых Штатов. В начале декабря умерла 7-летняя девочка, спустя сутки после того, как она с отцом была задержана в Нью-Мексико.
Американская администрация проводит жёсткую политику по отношению к нелегальным мигрантам, которые прибывают в страну через границу с Мексикой. Несколько месяцев назад Минюст США объявил о политике «нулевой толерантности» к нарушителям миграционного законодательства.
Комментарии4
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gvs 26 декабря 2018 | 08:36
Демократы детей убивают, чтобы Трампа подставить )))))
luger_max_otto 26 декабря 2018 | 08:38
Сказать по правде, без причины смерти ничего не ясно.
olenenok_zed 26 декабря 2018 | 08:40
Минюст США объявил о политике «нулевой толерантности» (с)
Трамп объявил
unprejudiced 26 декабря 2018 | 09:05
радостные гулянья либриодной российской оппозиции и правозащитников будет?