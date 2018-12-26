В США умер 8-летний мальчик из Гватемалы, задержанный на границе вместе с отцом

Об этом сообщает агентство Ассошиейтед пресс.

Ребёнок был госпитализирован 2 дня назад. После осмотра его выписали, однако затем вернули в больницу из-за ухудшения состояния. Это второй за месяц случай смерти ребёнка из Гватемалы под стражей Соединённых Штатов. В начале декабря умерла 7-летняя девочка, спустя сутки после того, как она с отцом была задержана в Нью-Мексико.



Американская администрация проводит жёсткую политику по отношению к нелегальным мигрантам, которые прибывают в страну через границу с Мексикой. Несколько месяцев назад Минюст США объявил о политике «нулевой толерантности» к нарушителям миграционного законодательства.