Владимир Путин подписал закон о бесплатной любительской рыбалке
Согласно этому документу, россиянам позволяется бесплатно ловить рыбу на водоёмах общего пользования за исключением ряда объектов. В частности, любительское рыболовство запрещено на особо охраняемых территориях. В документе прописан запрет на использование во время любительской рыбалки электрического тока, взрывчатых и химических веществ, а также подводную охоту в местах отдыха.
Комментарии9
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sg115 26 декабря 2018 | 08:20
... за исключением тех, где есть рыба.
palm_coast 26 декабря 2018 | 08:23
sg115:
Тут про рыбалку, а не про рыбу,
viteck 26 декабря 2018 | 08:27
Ну слава богу, жить можно. Валежник собирать разрешили, рыбку ловить тоже. Теперь хоть с голоду не помрем, пока пенсию ждать будем...☺
kamen_12 26 декабря 2018 | 08:29
viteck: Найди работу и купи угля.
viteck 26 декабря 2018 | 08:32
Посмотрим, как ты после 60 лет работу искать будешь, если вдруг сократят или контора твоя обанкротится...
alo0000 26 декабря 2018 | 08:22
А что, все это браконьерство прежде было разрешено?А рыбалка - запрещена? Все 18 последних лет?
cromwel 26 декабря 2018 | 08:29
Это он собакам объедки бросил.
ura_123 26 декабря 2018 | 08:33
Щастье то какое! Сначала бесплатный валежник,теперь вот бесплатная рыбалка,прямо аттракцион невиданной щедрости)))
babai007 26 декабря 2018 | 08:33
Уря теперь с голодухи не сдохнем,Царь разрешил жрачку добывать