Владимир Путин подписал закон о бесплатной любительской рыбалке

Согласно этому документу, россиянам позволяется бесплатно ловить рыбу на водоёмах общего пользования за исключением ряда объектов. В частности, любительское рыболовство запрещено на особо охраняемых территориях. В документе прописан запрет на использование во время любительской рыбалки электрического тока, взрывчатых и химических веществ, а также подводную охоту в местах отдыха.