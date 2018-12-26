Махачкала и Владивосток стали самыми неэффективно управляемыми городами по версии Агентства политических и экономических коммуникаций. Так, столица Дагестана за последние полгода переместилась с 90-й на 92-ю строчку из-за коррупционного скандала в республике, отмечает РБК. Владивосток оказался на предпоследней 91-й строчке после отставки мэра Игоря Пушкарёва. Как говорят авторы рейтинга, последние полгода в городе практически отсутствовала устойчивая и эффективная власть.

Лидерами рейтинга стали Тюмень, Казань и Салехард.