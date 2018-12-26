По делу студентки из Барнаула Марии Мотузной, которую обвинили в экстремизме, будет проведено новое расследование

По делу студентки из Барнаула Марии Мотузной, которую обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок в соцсети «ВКонтакте», будет проведено новое расследование. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональное Управление СК. Там уточнили, что дело возвращено из суда.

Около 2 месяцев назад Мария Мотузная уехала из России. В первой после отъезда публикации в соцсетях девушка опубликовала фотографию из Киева с подписью «Всем спасибо! Россия, прощай!».