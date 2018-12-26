Движение в центре Москвы будет сегодня сильно ограничено из-за проведения Общероссийской новогодней елки

На традиционный праздник съезжаются более пяти тысяч школьников со всей страны.

Москва может сегодня встать в 10-балльных пробках. Об этом заранее предупредили в Центре организации дорожного движения. Там сообщили, что с 8:30 до 15 часов нельзя будет проехать по Большому Москворецкому мосту, площади Васильевский Спуск, улице Москворецкая и Варварка. Отмечается, что это необходимо для того, чтобы безопасно доставить детей в Кремль. Кроме того, ситуация в течение дня будет напряженной в связи с работой коммунальщиков. Вечерний час пик тоже растянется по времени. Это традиционно происходит в преддверии Нового года. В этой связи власти рекомендовали по возможности в ближайшие дни отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный или сдвинуть поездки на внепиковые часы.

Еще одно связанное с Елкой ограничение коснется Московского Кремля, мавзолея Ленина и некрополя у Кремлевской стены. Они сегодня закрыты для посещения. По информации ФСО, в этот же день будет ограничен допуск на Красную площадь. При этом посетители выставок в Оружейной палате и «Алмазном фонде» смогут туда попасть через Боровицкие ворота.

В этом году на Елке в Кремле детей ожидает новогодняя феерия «Тайна планеты Земля», главными героями которой станут персонажи русских народных сказок.