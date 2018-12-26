Минздрав предложил поэтапно вывести табак из оборота к 2050 году
Это следует из предложенной ведомством концепции госполитики противодействия потреблению табака.
Краткосрочной целью своей концепции Минздрав ставит сокращение количества курящих людей с нынешних 30% до 25%. Это планируется сделать уже через 7 лет. Кроме того, в ведомстве хотят остановить распространение новых табачных изделий – например, тех, которые предполагают нагревание табака. В свою очередь, ставку акциза, считают в Минздраве, необходимо поднять до среднего уровня среди стран Евросоюза. Нынешнюю концепцию Минздрав хочет утвердить до 2030 года, однако там надеются, что уже к 2050 году количество курящих в стране сократится до 5%. После этого, как отмечается, возможен поэтапный вывод табака из легального оборота. Принятие мер по борьбе с курением во многом связано с экономическими причинами, отмечают в Минздраве. По мнению ведомства, табачные компании сейчас приносят бюджету меньше, чем могли бы сохранить в нем потенциально здоровые люди. В частности, государству не пришлось бы тратиться на лечение заболеваний, вызванных курением. Сейчас же упущенная выгода в производстве в ВВП составляет около 2%, подсчитали аналитики Минздрава.
Предыдущая версия концепции по борьбе с курением предполагала, запрет продажи табака людям, родившимся после 2015 года, даже когда они достигнут совершеннолетия. Однако в таком виде документ не был принят.
Комментарии8
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bratec_kot_voskrese 26 декабря 2018 | 08:15
Да государство на табаке наживается!! Кто же вам такую кормушку позволит убить?!
vasyakirin 26 декабря 2018 | 08:16
bratec_kot_voskrese: лучше бы уж смерть отменили к 2050...
graeshoppe 26 декабря 2018 | 08:32
vasyakirin: Да тут всё проще. У проживающих на российской территории созданий, к 50-году удлиннятся верхне-передние конечности, череп приобретёт ярко выраженную горизонтально-вытянутую форму с упором на нижнюю челюсть при значительном уменьшении мозговой камеры; в процессе интенсивного развития окажется копчиковая кость ну и кожа на теле начнёт грубеть и покрываться густым волосяным покрытием.
Тут как-то уж и не до табака)
kottigr1 26 декабря 2018 | 08:23
bratec_kot_voskrese: Да государство на табаке наживается!! Кто же вам такую кормушку позволит убить?!
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Так ведь пиндосы выводят войска из братского для РФ Афганистана.. Теперь табак легко заменит дешевый союзнический афганский героин. Импортозамещение в действии !
russkyi177 26 декабря 2018 | 08:16
Полный запрет на продажу табака людям,ничего не даст. Будут курить самосад.
horseraddish 26 декабря 2018 | 08:20
Ладно, не думаю, чтобы к 2050 это имело для меня значение.
secondvenmud 26 декабря 2018 | 08:30
"ставку акциза, считают в Минздраве, необходимо поднять до среднего уровня среди стран Евросоюза."
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А не пробовали поднять до уровня Евросоюза оплату труда, экологию, качество дорог и проч.?
secondvenmud 26 декабря 2018 | 08:33
Да сделайте уже сегодня хоть что-нибудь толковое и полезное для народа!