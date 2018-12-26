Минздрав предложил поэтапно вывести табак из оборота к 2050 году

Это следует из предложенной ведомством концепции госполитики противодействия потреблению табака.

Краткосрочной целью своей концепции Минздрав ставит сокращение количества курящих людей с нынешних 30% до 25%. Это планируется сделать уже через 7 лет. Кроме того, в ведомстве хотят остановить распространение новых табачных изделий – например, тех, которые предполагают нагревание табака. В свою очередь, ставку акциза, считают в Минздраве, необходимо поднять до среднего уровня среди стран Евросоюза. Нынешнюю концепцию Минздрав хочет утвердить до 2030 года, однако там надеются, что уже к 2050 году количество курящих в стране сократится до 5%. После этого, как отмечается, возможен поэтапный вывод табака из легального оборота. Принятие мер по борьбе с курением во многом связано с экономическими причинами, отмечают в Минздраве. По мнению ведомства, табачные компании сейчас приносят бюджету меньше, чем могли бы сохранить в нем потенциально здоровые люди. В частности, государству не пришлось бы тратиться на лечение заболеваний, вызванных курением. Сейчас же упущенная выгода в производстве в ВВП составляет около 2%, подсчитали аналитики Минздрава.

Предыдущая версия концепции по борьбе с курением предполагала, запрет продажи табака людям, родившимся после 2015 года, даже когда они достигнут совершеннолетия. Однако в таком виде документ не был принят.